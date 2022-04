Axiom Space, fondata nel 2016 con l'intento di creare la prima stazione spaziale privata al mondo, si è adesso dedicata al turismo e venerdì ha lanciato nello spazio i suoi primi tre clienti paganti che saranno ospiti per una decina di giorni della Stazione Spaziale Internazionale.

Per il volo charter usato dalla missione Ax-1, così è stata chiamata, è stato utilizzato un vettore Falcon 9 di SpaceX che ha mandato in orbita la Crew Dragon Endeavour, navetta precedentemente utilizzata in due missioni, nel 2020 e nel 2021.

L'equipaggio che soggiornerà sulla ISS è costituito dal comandante di missione Michael López-Alegría, ex astronauta NASA assunto da Axiom Space e dai tre clienti paganti: Larry Connor di Dayton, Ohio, che gestisce il Connor Group; Mark Pathy, fondatore e CEO della Mavrik Corp. di Montreal; e l'israeliano Eytan Stibbe, ex pilota di caccia e socio fondatore di Vital Capital.

Quanto hanno sborsato i tre per il pacchetto comprensivo di viaggio, vitto e alloggio? 55 milioni di dollari a testa. La Crew Dragon li riporterà sulla terra il prossimo 19 aprile.

L'utilizzo della ISS come resort non è una novità. La Russia vi ha già portato turisti in passato e prima ancora lo aveva fatto sulla stazione Mir: per ultimi, una troupe cinematografica russa, seguita da un magnate della moda giapponese e dal suo assistente.

Però, adesso, con il supporto della Nasa, farsi un "viaggetto" sulla Stazione Spaziale non sembrerebbe più essere una cosa occasionale, ma parrebbe esser diventata un'opzione di vacanza in più per qualche riccone annoiato in cerca di nuove avventure.

Prossimi clienti? Quasi certamente Tom Cruise e Doug Liman che avrebbero già dovuto far parte di questo equipaggio per un progetto cinematografico che però è stato rimandato.