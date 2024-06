Il blue carpet, la serata di Gala e la premiazione sono stati i momenti salienti dell’ultima giornata della I edizione del “Borgo Film Fest – Premio Frank Capra” svoltosi a Bisacquino in provincia di Palermo dal 20 al 23 giugno. Madrina d’eccezione l’attrice Annandrea Vitrano. Il premio alla carriera è andato al regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì. Sul palco, allestito davanti il sagrato della chiesa di San Giovanni Battista, sono stati premiati anche gli attori Domenico Centamore, Giuseppe Tantillo, Maurizio Bologna, Emmanuele Aita, Francesco Leone, Vincenzo Pirrotta, Massimo Cagnina, Antonio Panzica, il location manager Ivan Ferrandes, il produttore creativo Costantino Margiotta e l’autore Ignazio Rosato. Dagli USA è arrivato anche l’attore e produttore esecutivo Tony Schiena, tra i protagonisti del film “Sicilian Holiday”. Vari riconoscimenti sono andati anche a registi e sceneggiatori, che hanno partecipato al bando di concorso, scaduto lo scorso 10 maggio ed aperto a tutta Italia. A valutare le opere è stata una giuria di esperti del settore, presieduta da Rino Schembri, docente di Tecniche cinematografiche del DAMS di Palermo. I cortometraggi in gara, precedentemente selezionati, sono stati proiettati durante le tre giornate del festival. Ai selezionati è stata offerta una possibilità di distribuzione del proprio cortometraggio con “WeShort”. La serata di Gala è stata preceduta alle ore 17:00 dalla proiezione, al teatro Paolo Giaccone, del film “Spaccaossa” e dal dibattito insieme al regista e attore Vincenzo Pirrotta e l’autore Ignazio Rosato. Un concerto dei Sei Ottavi ha chiuso ufficialmente le tre giornate del festival. Consolidare la sinergia tra il cinema e il turismo, valorizzare e promuove i borghi storici diventando un motore di sviluppo territoriale è stato l’obiettivo della prima edizione. Il punto distintivo è la valorizzazione del regista nativo di Bisacquino: il genius loci Frank Capra.

Il progetto è inoltre patrocinato dalla Regione Sicilia - Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, dalla Sicilia Film Commission e dall’Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo. La kermesse è stata fortemente voluta da Elena Costa, direttrice artistica e founder della casa di produzione Sicily Entertainment s.r.l. e portato avanti insieme agli altri due direttori artistici Noemi Mendolia e Domenico Pampinella. “Sono felice di avere dato il via a un'iniziativa straordinaria nata da un sogno: riportare al centro di Bisacquino la figura di Frank Capra e portare il cinema in un borgo che molto spesso viene completamente dimenticato – ha chiosato Elena Costa –. Abbiamo voluto dare voce alle location ed ai borghi storici. In Italia non esiste la valorizzazione di alcune figure professionali all’interno delle produzioni cinematografiche: per questo il premio ad Ivan Ferrandes come miglior location manager. Molti luoghi sono sottovalutati nell’isola, come Bisacquino. Pensiamo non ci sia nulla, invece, come avete visto stasera ci può essere tanto. Vogliamo che questo festival duri negli anni: è una sfida importante su cui stiamo scommettendo per rendere il nostro territorio maggiormente attrattivo per l’imprenditoria culturale e cinematografica”. Domenico Pampinella e Noemi Mendolia, co-direttori artistici, hanno dichiarato rispettivamente: “Con questa prima edizione del Borgo Film Fest abbiamo piantato un seme di creatività e passione. È solo l'inizio di una lunga e prosperosa avventura cinematografica. È stato un lungo lavoro di squadra e di organizzazione che ha richiesto competenze ma anche grande passione”.

“La prima edizione del Borgo Film Fest è stata un faro di luce, che ha illuminato i talenti nascosti dei borghi nazionali e internazionali. Abbiamo dimostrato che anche i piccoli luoghi possono ospitare grandi storie. Grazie di cuore tutto il pubblico intervenuto per il supporto”. Altrettanto emozionata l’attrice siciliana Annandrea Vitrano, madrina della manifestazione: “Sono felicissima ed onorata di essere la madrina della I edizione di Borgo Film Fest – Premio Frank Capra, in primo luogo perché è una manifestazione pensata ed organizzata da una donna ed io sono fortemente sostenitrice delle mecenate culturali femminili e poi sono legata ai borghi, in quanto il primo film de “I Soldi Spicci” è stato girato in un borgo siciliano. Il sostegno e la valorizzazione dei borghi siciliani e del nostro territorio mi riguarda in prima persona”.