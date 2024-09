Si chiama Luca Palumbo, napoletano di 31 anni e lavora come imprenditore di due aziende insieme al fratello. Tra le sue passioni, oltre alla moda, ci sono le motociclette e il costante conseguimento degli obiettivi. Da "ex obeso", come Luca si definisce, si è impegnato con tanto sacrificio e dedizione, per raggiungere i propri obiettivi, fino a diventare un importante personal trainer.

Ma se i sogni sono desideri, Luca Palumbo ci insegna che la volontà di ognuno di noi può farci diventare ciò che vogliamo. Dopo essersi affermato nel mondo del fitness -aprendo anche un negozio- ha gareggiato come fitness model, qualificandosi, sempre, ai primi posti. Dopo una breve, ma intensa carriera militare si è diplomato odontotecnico, praticando questa professione per circa due anni ma, come Luca stesso afferma: "stare chiuso in laboratorio mi opprimeva".





Hai detto che hai la passione per la moda ma come è iniziato il tuo percorso?

"Il mio percorso nell'ambito della moda è iniziato quando ho conosciuto Massimo Lian, diventato poi un caro amico e ora mio manager. Lui mi ha aiutato -e lo sta ancora facendo- ad entrate nel mondo della moda, facendomi partecipare ad un concorso chiamato "i bellissimi d'Italia", dove ho vinto la fascia di mister portamento; un riconoscimento importante che racchiude bellezza, fisicità, classe ed eleganza".





Come sei riuscito a bilanciare il tuo lavoro quotidiano con la passione per la moda?

"Sono riuscito a bilanciare il tutto grazie alla mia tenacia e la mia voglia di fare; "volere è potere".





Puoi descrivere l'emozione di scavalcare La passerella?

"L'emozione di sfilare in passerella è stata incredibile. Ero circondato da tanto pubblico che applaudiva e mi sentivo al centro dell'attenzione: un impatto notevole era indescrivibile ed emozionante: tanti fari puntati e moltissima emozione".





Descriviti in tre parole

"Sono solare, egocentrico, intraprendente e soprattutto deciso "se cado, non mollo". Sono del segno zodiacale leone noi, non molliamo mai!!"





Puoi darci qualche anticipazione sui tuoi prossimi eventi?

"Sarò in Puglia il 29 settembre, ospite d'onore per la finale regionale del concorso "Luxury and style", di Mariangela Sgaramella".





Che ti aspetti dal futuro?

"Anche se ho la passione per le moto dal futuro mi aspetto di essere uno dei volti più conosciuto nell'ambito moda e cinema, ma ora sono ancora coi piedi per terra anche se mai dire mai intanto seguitemi e rimanete sintonizzati".