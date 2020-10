Mentre è disponibile su YouTube, la puntata zero di @TheWindow, show musicale della dj producer toscana Ross Roys, attiva da sempre tra techno e tech house... ecco un nuovo episodio dello show. Il 31/10, ovvero la sera di Halloween alle 18 ecco special guest è Rocky Heyden, che musicalmente è più vicino a house e melodia. E' in console insieme a Ross Rosy, per un dj set back to back che si preannuncia decisamente divertente, perfetto per un Halloween un po' complicato come quello che stiamo vivendo nel 2020.

Tra una battuta e e l'altra, con l'aiuto del pinguino Ping ed altri strani personaggi, con il montaggio dello YouTuber Ghost Shadow (...) @TheWindow mette insieme bella musica elettronica e un po' di sana ironia. E' un flusso decisamente ipnotico e coinvolgente. Che succederà nei prossimi episodi di @TheWindow? Vedremo e soprattutto ascolteremo, perché la puntata zero di questo show è proprio un bell'esperimento.

@TheWindow by Ross Roys

la puntata zero su YouTube alla url https://youtu.be/US4tWzpjF54





Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l'amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno / tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza. Vive a Luni, un piccolo paese in Provincia della Spezia e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Poi pian piano ha iniziato a spostarsi di club in club: Fusion Club a Marina di Massa (MS), Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la console con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza… Tra le sue produzioni discografiche ci sono "Take" e Zwong", pubblicate da K-Noiz e "Waves" uscita su DVS Records.

ROSS ROYS

