Meet Music, l'evento che mette insieme professionisti della musica (dj, produttori, addetti ai lavori) e giovani talenti, non vive solo due o tre giorni l'anno. L'appuntamento per l'evento coordinato dal dj producer toscano Luca Guerrieri è per il 28 giugno 2021, ma nel frattempo sui social è nata una community viva e vivace ogni giorno: sul canale MixCloud di Meet Music, ecco i tanti dj set di artisti affermati come Stefano Pain e Ross Roys oppure giovani talenti come Rocky Hayden. Inoltre, l'1 settembre sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale di Meet Music, verrano comunicati i finalisti d MINI Meets Music Contest.

Il concorso, aperto ad artisti e gruppi Italiani liberi da contratto discografico o editoriale, mette insieme ogni genere musicale (dance, house, rock, indie, elettronica, folk, reggae, R'n'B, etc.) ed è riservato a giovani artisti solisti o gruppi (25 anni di età per i solisti, 25 anni di età media per le band).

A chi vince verrà offerto un corso base presso la Mat Academy, la realizzazione di una produzione discografica presso la struttura di Studio1, la pubblicazione della traccia realizzata su una delle nostre etichette Claps Records o DVS records e la stampa in vinile della suddetta registrazione.

www.meetmusic.it/mini-meets-music-contest