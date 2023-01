Finalmente il metaverso ha uno standard unico, WEB2 è l’inizio della fine.

La scorsa settimana si è conclusa un'attività che è durata dalla seconda metà del 2022 e che ha coinvolto 40 scienziati e ricercatori per scrivere e determinare le regole per l'uniformità delle applicazioni di metaverso e degli oggetti tridimensionali all'interno del web 3.

Questo è un passaggio storico che segna l'apertura del metaverso unico e libero non vincolato a delle logiche commerciali ed orientato ad uno standard che permetterà a chiunque di poter interagire con le applicazioni di metaverso.

Si parla tanto e costantemente di metaverso qualsiasi testata giornalistica o media televisivo nonché sulla stragrande maggioranza delle pagine Internet che negli ultimi 12 mesi compaiono sui nostri device, ma ciò che stupisce ancora di più è il fatto che questo passaggio così estremamente fondamentale, che permetterà di trasmettere una uniformità tale quale quale è stata la introduzione del protocollo http, non venga nemmeno citata se non da qualche rivista scientifica e tecnica di settore ovvero letta solo dagli addetti ai lavori.

E in questa condizione Fra l'altro il nostro paese gioca un ruolo da protagonista perché una delle firme che hanno portato alla definizione del protocollo unico è quella dell'italiano Massimiliano Nicolini da sempre impegnato nelle attività del metaverse standard forum e unico rappresentante dei ricercatori sviluppatori italiani in questa organizzazione Internazionale.

Nicolini ha partecipato in questi mesi di duro lavoro alla stesura di questi protocolli che standardizzano le applicazioni del web 3 ovvero le applicazioni di metaverso e lo ha fatto insieme a colleghi che provenivano da aziende internazionali e blasonate.

Ci chiediamo perché il nostro paese non sostiene questo tipo di ricerca e lascia all'abbandono e alla buona volontà dei talentuosi, che tutto il mondo riconosce come elementi estremamente validi, e sembra non voler supportare solo perché fuoriescono da una logica servilista al potere che il vero ricercatore non potrà mai asservire.

Ed ecco che comunque in questo contesto nasce anche il desiderio di essere coinvolti in realtà che diano più spazio alle capacità dell'individuo.

La standardizzazione dei protocolli del web 3 è il vero reale passaggio che segna l'inizio della fine del web 2 e ci spalanca le porte verso la tecnologia che dominerà i prossimi 20 anni della nostra vita.