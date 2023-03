Capita che alcune ricerche scientifiche passate in sordina ritornino in auge qualche tempo dopo, suscitando più di una preoccupazione, se non un vero e proprio allarme.

Così è per lo studio della dottoressa Carmen Messerlian del Dipartimento di salute ambientale dell’Università di Harvard pubblicato su PubMed nel 2017 (Ultrasound gel as an unrecognized source of exposure to phthalates and phenols among pregnant women undergoing routine scan) in cui si è cercato di scoprire se l’esposizione al gel utilizzato per fare le ecografie interferisca sul buon funzionamento del sistema endocrino.

Dopo le analisi, nelle urine dei campioni prelevati, è stata rilevata la presenza di 19 diversi ftalati e 11 diversi fenoli.