"A Gerusalemme, davanti alla Knesset, ho detto a nome dell’Italia che Israele ha non solo il diritto di esistere ma ha anche il dovere di farlo. L’idea che il nuovo Pd sia rappresentato da chi mette in discussione questo diritto è una ferita. Triste vedere il nuovo Pd seguire Corbyn e Melenchon contro Israele. Noi siamo altro, siamo altrove..."

Questo è quanto dichiarato da Matteo Renzi sul suo profilo social, a commento di una foto che lo vede ritratto mentre parla alla Knesset.

Renzi si è però dimenticato di includere nell'elenco di coloro che denunciano l'apartheid israeliano un altro politico oltre a Jean-Luc Mélenchon e Jeremy Corbyn. Lo aiutiamo pertanto molto volentieri. Si tratta di Gabriel Boric, il neopresidente del Cile.

Renzi, in base a quanto dichiara, finisce per voler dimostrare che il diritto di esistere di Israele sia subordinato al diritto di non esistere dei palestinesi e della Palestina.

Glielo ricordano coloro che sui social hanno commentato la sua ennesima assurda dichiarazione:

Israele esiste. Il problema è che non esiste più la Palestina.

Probabilmente non conosce la differenza tra la legittima critica verso i comportamenti di uno stato e dire che Israele non deve esistere. Dunque o è ignorante o è fazioso. Allo stesso tempo mi domando come si possa sbraitare GIUSTAMENTE per chiedere che vengano rispettate e leggi internazionali in Ucraina senza fiatare su Israele. Il diritto di Israele ad esistere è sacrosanto come quello di criticare le sue politiche.

Questo nessuno lo discute ma mi vuole dire se anche la Palestina ha il diritto di esistere ed avere un suo stato riconosciuto da Israele? Aspetto una sua risposta grazie.

Anche il popolo palestinese avrebbe il diritto di vivere senza un controllo militare costante da parte dei soldati israeliani.

Senatore, io l'ammiro molto, ma Israele ha diritto di esistere così come devono averlo i palestinesi.

Ignorante ed ignobile asservito al regime di Tel Aviv. In Palestina non possono esistere due stati a macchia di leopardo. O il mondo si sveglia o continuerà l'apartheid contro i palestinesi e la volontà di resistenza del mondo libero contro i sionisti. Nella Palestina libera arabi ed ebrei non fascisti e non sionisti vivranno in pace.

I palestinesi non esistono? Perché all'Ucraina sovvenzioniamo le armi e alla Palestina no?

Eccetera...

Ma dato che i media si guardano bene dallo spiegare quale sia la reale situazione della Palestina, ritenendo conveniente mascherare l'apartheid in atto sfruttando l'antisemitismo e persino la shoah, un politico con la dignità pari a quella di Renzi non può che sostenere e continuare a dire ciò che ha detto... ritenendo che questo possa essergli di giovamento sia al consenso che ai finanziamenti della sua forza politica.

Per fortuna gli italiani non sono tutti Renzi, pronti a sostenere ciò che più convenga loro in un determinato momento.

Ma questo non è certo di consolazione nel dover continuare ad ascoltare le paternali di un politico esternate dall'alto di una cattedra che lo vede accettare soldi persino da un personaggio come Mohammed bin Salman, che pure il suo amico Biden definisce un assassino.