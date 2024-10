Venerdì 4 e sabato 5 ottobre prende vita l'ultimo weekend "estivo" targato Costez. Da metà 2024 ottobre, con un piacevole ritardo, inizia finalmente la lunga stagione al chiuso di #Costez, che si chiuderà soltanto a maggio 2025.



Si parte venerdì 4 ottobre con un party sonorizzato tra gli altri da Nuelma, Lyo e dalla voce energia di Paolo Gustinelli. In Gold Room già dalle 23:30 si ascolta ottima live music... e c'è un'altra bella novità: chi clicca sulla pagina Instagram di #Costez può ricevere un ingresso omaggio. E' proprio un gran bel regalo di fine stagione.



E che succede sabato 5 ottobre al #Costez - Grumello? Nuelma (dj resident) e Palo Gustinelli (voice) resta in console, ma sono aiutati da artisti d'eccezione come Dr.Space (dj) e Chiara Giorgianni (nella foto) vocalist e performer d'eccezione. Chiara Giorgianni è infatti anche dj, presentatrice e pittrice. Perché per lei la presenza scenica non basta...



Programma all'altezza delle aspettativa dei più esigenti anche all'Hotel Costez - Cazzago (Brescia) in piena Franciacorta. Qui l’ingresso è sempre libero con consumazione facoltativa, il che facilita il divertimento, in questa nuova stagione formato maxi dalle 23 alle 04 del mattino. Venerdì 4 ottobre ecco l'appuntamento Fortune Favours the Dancers. In console c'è Steven Nicola, alla voce Mapez. La sera dopo, sabato 5 ottobre, ecco TUEM, house fatta in casa e pure un grande performer a tutto tondo, Thorn. Alla voce Stand By.



Cos'è il brand Costez?

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.



Hotel Costez - Cazzago (BS)



Via Sandro Pertini 2 - Cazzago San Martino (BS)

A4: Rovato. Info 331 1228756

Dalle 23 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

Ingresso libero 18+, consumazione facoltativa

Web App: https://costez.club/

Instagram.com/hotelcostez__official

#Costez - Grumello / Telgate (BG) c/o Nikita



Via dei Morenghi 2 - Grumello (BG)

A4: Grumello - Telgate. Info: 3480978529 (Bobe)

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

Ingresso a pagamento con consumazione

Web App: https://costez.club/

Instagram.com/costez_official