Una rivoluzione digitale per il mondo della sartoria

In Italia esiste una lunga e famosa tradizione sartoriale, che da sempre è riuscita ad affascinare il mondo con i suoi prodotti. Il suo successo è stato tale da assicurarle un vero e proprio modello a livello mondiale.

Oggi l’abito è uno standard per il settore professionale, dove l’eleganza è sempre richiesta e gli abiti italiani su misura sono da sempre dei prodotti altamente richiesti. Nonostante l’alta richiesta, è difficile entrare in contatto con i sarti. Questi infatti sono anziani e spesso lontani dalla tecnologia. I servizi digitali sono praticamente ignorati, in questo settore la tecnologia non è mai riuscita a penetrare più di tanto.

Per ovviare a questo problema è nata una startup tutta italiana: Eligo. Lo scopo di questa società è quella di creare un ponte di comunicazione tra cliente e sartoria, rendendo più facile la reperibilità di questi abiti.

Attraverso Eligo, infatti, i clienti potranno avvalersi dell’aiuto di sartorialist il cui compito sarà quello di incontrare il cliente, consigliarlo, prenderne le misure e infine consegnare il prodotto finito.

In questo modo il mondo della sartoria italiana potrà aprire le sue porte ad un numero maggiore di clienti, garantendo così una diffusione dell’abito italiano nel mondo.