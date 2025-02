Durante l’inverno, prendersi cura del nostro sistema immunitario è fondamentale per affrontare le sfide stagionali e la maggiore esposizione a virus e batteri rafforzandolo con una dieta bilanciata, sonno regolare e attività fisica, per proteggere il nostro corpo ed essere pronti ad affrontare i mesi invernali. Il sistema immunitario è il nostro scudo naturale alle aggressioni esterne: organi e cellule altamente specializzate che lavorano insieme per riconoscere ed eliminare gli agenti estranei all’organismo come batteri, virus e altri microrganismi patogeni. Le nostre difese immunitarie sono naturalmente vigili e pronte ad intervenire in caso di necessità, ma è possibile, oltre che opportuno, rafforzarle mantenendo, innanzitutto, uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata, grazie all’assunzione di vitamine, minerali e sostanze nutritive. Gli integratori che contengono nutrienti mirati possono rivelarsi un valido alleato in questo senso.





Ecco qualche consiglio che arriva da Herbalife, azienda leader nel settore della nutrizione e del benessere, per affrontare la stagione invernale!

Immune Booster è un integratore alimentare con vitamine e minerali chiave che supportano il sistema immunitario[1] formulato con EpiCor®, un ingrediente dalle proprietà scientificamente provate, prodotto con lievito di panetteria (“Saccharomyces cerevisiae”) che viene sottoposto ad un processo di fermentazione ed essiccazione, noto per essere l'ingrediente integrale fermentato Leader a livello mondiale. Immune Booster ha un alto contenuto di Zinco, Selenio, Vitamina C e Vitamina D che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla normale funzione del sistema immunitario. In pratiche bustine solubili in acqua e al gusto di ribes nero, è indicato per un consumo quotidiano come supporto per il sistema immunitario. Maggiori informazioni sono disponibili qui - Prezzo: 46,64 euro.

Mantenere sano il nostro intestino, gioca un ruolo fondamentale nel rafforzare la risposta immunitaria. Microbiotic Max è l’integratore alimentare di Herbalife, che contiene fibre prebiotiche e due miliardi di batteri “buoni” vivi per porzione, che agiscono insieme per supportare i tuoi obiettivi nutrizionali. Ogni porzione contiene 1 miliardo di batteri da Bifidobacterium lactis HN019 e 1 miliardo UFC di batteri vivi da Lactobacillus helveticus R52, oltre ad un alto contenuto di fibre prebiotiche da Bimuno® GOS. Formulato in pratiche bustine al delicato gusto di vaniglia, ideali anche in viaggio. Maggiori informazioni sono disponibili qui – Prezzo: 58,75 euro.

Con il freddo aumenta la voglia di pasti caldi, per questo non stupisce che tra i comfort food di stagione le zuppe siano un vero e proprio must.

Per tutti coloro che amano il sapore delle zuppe, Herbalife propone Formula 1 Gourmet gusto Crema di Funghi, apporta i nutrienti chiave di cui il corpo necessita, inclusi 19 g di proteine di alta qualità e 5 g di fibre a porzione quando preparato con 250 ml di latte parzialmente scremato (1,5 % di grassi). Contiene anche 25 vitamine e minerali, aromi naturali, nessun colorante artificiale o zuccheri aggiunti ed è realizzato con ingredienti vegani e senza glutine. Veloce e semplice da consumare: è sufficiente aggiungere due cucchiai dosatori di polvere (26 g) a 250 ml di latte parzialmente scremato caldo, o di bevanda alla soia calda arricchita con Calcio e vitamine A e D, shakerare e gustarlo. Ma non basta: F1 Gourmet può diventare anche un versatile ingrediente in cucina per creare ricette sempre nuove, come omelette ai funghi, gustosi muffin e falafel al forno[1]. Maggiori informazioni sono disponibili qui. Prezzo: 65,28 euro.

Per una calda coccola, perfetta per cominciare la giornata o ricaricarsi nel pomeriggio ecco l’​​Infuso a Base di Erbe​ di Herbalife. Con estratti di tè, è formulato con una miscela unica di tè nero tradizionale Orange Pekoe, estratto di tè verde, polvere di fiori di ibisco ed estratto di semi di cardamomo e disponibile nei gusti naturale, lampone, limone e pesca. A basso contenuto calorico, ogni porzione contiene 87,5 mg di caffeina[2], per aiutare a migliorare la vigilanza e la concentrazione. Da preparare in pochi secondi, basta sciogliere 1/2 cucchiaino (1,7 g) in 200-240 ml di acqua calda o, per un tocco in più, far bollire 1 litro d'acqua e metterlo in infusione con i frutti di bosco o gli agrumi preferiti e poi aggiungere 2,5 cucchiaini (8,5 g) di Infuso a Base di Erbe. Maggiori informazioni sono disponibili qui - Prezzo: 39,43 euro.







[1] La vitamina C, la vitamina D, il selenio e lo zinco contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario.

[2] Si ricorda che il Formula 1 Gourmet Herbalife è un sostituto del pasto per il controllo del peso quando preparato aggiungendo circa 26 gr di polvere in 250 ml di latte parzialmente scremato o bevanda alla soia arricchita con Calcio e Vitamine A e D. I livelli di alcune vitamine potrebbero ridursi quando i prodotti Herbalife vengono utilizzati in ricette che richiedono l’utilizzo di elevate temperature.

[3] Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento.