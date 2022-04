L'Oipa, l'Organizzazione internazionale protezione animali, mercoledì 20 aprile è in piazza Duomo a Milano per raccogliere le firme di coloro che vorranno aderire all'iniziativa dei cittadini europei Save cruelty-free cosmetics per porre fine una volta per tutte alla sperimentazione animale in Europa, rafforzando sia il divieto ai test cosmetici sia contrastando i test per le sostanze chimiche che prevedono l'uso di animali.

Per farlo sono necessarie un milione di firme entro il 31 agosto 2022.

Il divieto di sperimentazione animale per i cosmetici è stato introdotto nell'Unione Europea nel 2013, ma ancora oggi, a causa di una mancata armonizzazione tra il Regolamento europeo sui prodotti cosmetici e quello sulle sostanze chimiche Reach dell'Ue, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è ancora consentito, in determinate circostanze, richiedere dati basati sulla sperimentazione animale anche per gli ingredienti cosmetici.

La raccolta di firme chiede quindi alla Commissione Europea di modificare il regolamento dell'UE sulle sostanze chimiche, consolidando il divieto attraverso una seria proposta legislativa che garantisca un approccio etico basato sulla valutazione e l'impiego di metodi alternativi alla sperimentazione animale.

«Il Regolamento Reach stabilisce che qualunque sostanza chimica con la quale l'uomo può venire in contatto debba essere testata sugli animali, qualora non siano disponibili metodi sostitutivi. Questo significa che è possibile il ricorso a escamotage da parte delle aziende per continuare a sperimentare su animali anche sostanze che poi rientreranno nell'industria della cosmesi», commenta il presidente dell'Oipa, Massimo Comparotto. «L'iniziativa europea che sosteniamo è volta a superare questa contraddizione tra Regolamenti. È ora di superare i test crudeli e arcaici praticati sugli animali, inaugurando finalmente una nuova era in cui la scienza non faccia più ricorso alla sperimentazione in vivo».



Queste, insieme a quelle di Milano, le date e le piazze italiane in cui saranno presenti gli attivisti nei prossimi giorni:

Milano - 20 aprile

Luogo della manifestazione: Piazza del Duomo

Luogo d'incontro con attivisti/stampa: LUSH Duomo (P.za del Duomo 20, 20122 Milano)

Bologna - 21 aprile

Luogo della manifestazione: Via Indipendenza 2

Luogo d'incontro con attivisti/stampa: H&M store (Via dell'Indipendenza 4)

Firenze - 22 aprile

Luogo della manifestazione: Via Roma, 32r (Gucci Store)

Luogo d'incontro con attivisti/stampa: Hotel Savoy (Piazza della Repubblica, 7)

Roma - 23 aprile

Luogo della manifestazione: Piazza del Popolo

Luogo d'incontro con attivisti/stampa: Basilica Parrocchiale Santa Maria del Popolo