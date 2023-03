Cerco Dio … (24 ottobre 2006 by Germinal Gilli)

Mi guardo attorno …

Cerco Dio,

Non riesco a trovarlo,

a sentirne la dolcezza.

Mi hanno detto

Di cercarlo

Nel raggio di sole ..

In un fiore!

Io …

Io vorrei riconoscerlo nell’uomo

E

Nell’uomo riconoscere Dio.

Nel Suo cammino,

nel Suo spirito,

in ciò in cui Lui credeva.

Vorrei vederlo lì,

in colui che

invece l’ha tradito …



Cuore o

Quattro monete d’oro,

arduo conflitto per l’uomo.

L’amore costa e …

Rende paglia: no! Non c’è posto

Per Lui.

Forse dentro di me,

nel mio cuore

se lo vorrò

se potrò se …

me lo permetteranno,

lì in mezzo a spini di rovo, alle ferite piangenti che

il Mondo dispensa,

in una guerra che finisce,

in due mani che si sono combattute

e che

ora si stringono,

due voci che intonano

per dirsi

-Mai più ci odieremo!-

Nel provare sempre e

Comunque

Vergogna nell’uccidere …

Forse là nell’infinito

troverò anche il mio,

di Dio…