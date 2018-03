25/05 La Notte Prima degli Esami – Matura Party a Lignano (UD). Tra Mr.Charlie e Ca' Margherita un party da ricordare per sempre

Si apre la corsa alle prenotazioni per partecipare ad un evento tanto atteso e desiderato, una festa che come ogni anno vuole farsi ricordare facendo divertire centinaia di giovani. Il 25 maggio 2018, torna a Lignano La Notte Prima degli Esami – Matura Party, il tradizionale appuntamento rivolto ai maturandi. Come raccontano gli organizzatori, che da ben 12 anni curano questo evento, è un party che chiude l'esperienza della scuola e inaugura un altro capitolo della vita.

Arriveranno a Lignano per ballare con stile ed eleganza, studenti di scuole di un'area molto vasta, che va da Belluno a Trieste. Tutti festeggeranno in una notte unica, subito prima della maturità, un traguardo importante e tanto atteso. L'evento nel 2018 prende vita in due location che non hanno bisogno di presentazioni: Mr.Charlie e Ca' Margherita sono infatti due dei locali simbolo del divertimento in tutta la riviera friulana e non solo.

La Notte Prima degli Esami – Matura Party è una notte che tutti i ragazzi di quinta, l'ultimo anno della scuola superiore, aspettano per celebrare con amici e compagni il loro ultimo anno di superiori, ormai quasi concluso.

La Notte Prima degli Esami – Matura Party al Mr.Charlie di Lignano compie nel 2018 compie ben 12 anni e ad ogni edizione si rinnova e stupisce con sorprese, performance sempre diverse e tante novità, con l'obiettivo di regalare ai ragazzi un ricordo indelebile che lasci il segno. Nonostante il tempo passi e nonostante i cambiamenti siano costanti, la serata è costruita sempre e comunque all'insegna di due elementi: esclusività ed eleganza. Sono gli stessi ragazzi a volersi regalare una serata speciale, vestiti magari in abito da sera, iniziando magari con una cena in un ristorante raffinato, per finire poi tutti insieme con gli amici a ballare in un evento in cui ogni dettaglio è curato fino all'inverosimile. L'inizio vero degli esami, in fondo, a fine maggio è ancora lontano e almeno per una notte si può ballare come sospesi nel tempo...



La Notte Prima degli Esami – Matura Party a Lignano (UD)

Evento Facebook con tutti i dettagli

https://www.facebook.com/events/731647903710938/

info 349 2644719, 349 2644719

https://www.facebook.com/LaNottePrimaDegliEsami/

info@lanotteprimadegliesami.it

Mr.Charlie

ViaTagliamento, 2 - Lignano Sabbiadoro (UD)

Cà Margherita

Via Alzaia 1, Lignano Sabbiadoro (UD)