Parliamo di Università Telematiche e modalità di esame.

Le 11 università telematiche riconosciute dal MUR (ex MIUR) sono soggette a una normativa specifica che regola la didattica a distanza e le modalità di svolgimento degli esami. Da decreto istitutivo, hanno sempre avuto l'obbligo di esami in presenza.

A seguito dello stato di emergenza sanitaria, sono state capaci di riorganizzarsi velocemente, grazie alle tecnologie digitali già in loro possesso, per permettere agli studenti di sostenere gli esami on line nonostante le limitazioni dovute al covid.

Con la recente entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 1835 del 6 dicembre 2024, noto come Decreto Bernini, sono state introdotte importanti novità per garantire la qualità dell'offerta formativa.

Il Decreto Bernini stabilisce 3 punti fondamentali:

Esami di profitto e discussioni di tesi devono svolgersi obbligatoriamente in presenza. Fanno eccezione solo casi di emergenze temporanee o studenti con disabilità certificate, per i quali è prevista la possibilità di sostenere esami online.



Le università telematiche devono garantire almeno il 20% delle attività didattiche in modalità sincrona (live), per favorire l'interazione tra studenti e docenti .



È richiesto un rapporto minimo tra docenti e studenti: un docente ogni 150 studenti per le lauree scientifiche e uno ogni 200 per le lauree umanistiche, per assicurare la qualità dell'insegnamento .



Attualmente siamo in una fase transitoria:

Fino alla sessione d'esame che include settembre e ottobre 2025, alcune università telematiche, come eCampus, Pegaso, Mercatorum, San Raffaele e Unimarconi, continuano a offrire la possibilità di sostenere esami online. Tuttavia, a partire dall'anno accademico 2025/2026, tutti gli esami dovranno essere svolti in presenza, salvo le eccezioni descritte sopra.



Le università telematiche riconosciute dal MUR stanno adeguando le proprie modalità di esame e didattica alle nuove disposizioni del Decreto Bernini, con l'obiettivo di garantire anche in fase di esame una formazione di qualità equiparabile a quella delle università tradizionali.

Contestualmente, tanti studenti stanno richiedendo la possibilità di mantenere una modalità mista di esami, sia in presenza che on line, così da rimanere 'al passo con i tempi' e garantire un allineamento formativo di respiro internazionale.

Se sei iscritto o intendi iscriverti a una di queste università, è consigliabile consultare il sito ufficiale dell'ateneo per informazioni dettagliate sulle modalità di esame e sulle sedi disponibili.

