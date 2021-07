Un sound deciso e armonie in crescendo caratterizzano questa nuova produzione in collaborazione con Luis Rodriguez.

È una traccia dal sound e dal carattere deciso il nuovo singolo di Tava in collaborazione con Luis Rodriguez, entrambi DJ e Produttori con uscite discografiche sulle migliori etichette mondiali nel mondo dance.



Contatti e social

BIO

Gianluca Tavani, in arte Tava, è un giovane dj e produttore italiano. All'età di 15 anni inizia la sua carriera di Dj in tutti i locali della sua città natale. Nel 2012 all'età di 17 anni dopo un breve periodo di esperienza, ha avuto l'opportunità di essere resident in uno dei più grandi club della sua città. Successivamente ha iniziato a condividere il palco con alcuni dei migliori Dj nazionali e internazionali della scena.

Nel 2015 fa un altro grande passo avanti nella sua carriera ed entra a far parte del roster di Virus T Studio, etichetta e management del San Marino di proprietà di Riccardo Tesini.

Nello stesso anno pubblicò il suo primo brano "Interstellar" su Virus T Studio Records, che entrò subito nella Top 100 Beatport Electro House chart alla posizione 26, ottenendo supporto e feedback positivi da Nari & Milani, Maurizio Gubellini, Justin Prime, DOD, Ritardatori, Stefano e altri. "Interstellar" è stato anche suonato da una importante radio dance italiana, M2o Musica Allo Stato Puro, nel dj show di Provenzano.

Anche la sua seconda uscita "Upside Down" ha ottenuto un ottimo risultato; infatti “Upside Down” ha raggiunto la 17° posizione nella Top 100 di Beatport Progressive House rimanendovi per un mese ed è stato suonato dalla principale emittente dance italiana, Radio Studio Più e M2O.

Un altro grande passo nella sua carriera è stato quando ha avuto l'opportunità di mixare e selezionare una compilation per Virus T Studio, con nuova musica di molti nuovi artisti edm e ha deciso di chiamarla "Future Talents". All'interno della stessa compilation sono stati pubblicati due nuovi singoli di Tava: “Deep Feeling” in collaborazione con Asterjackers e “Aventus”.

Il 2016 riserva altre cose buone a Tava: pubblica altri due nuovi brani: “Booty Guys” con il famoso dj italiano Stefano Pain per l'etichetta spagnola Blanco y Negro Music e per ultimo ma non meno importante “Bandits” uscito a Virus T Studio e aveva ricevuto un enorme remix dalla star svedese Marcus Schossow. Successivamente ha iniziato a partecipare come artista principale ad alcuni dei più grandi festival in Italia tra cui "United Djs For Children 2016" dove condivide lo stand dj con Vinai, Jay Hardway, Yves V e molti altri.

Il 2017 inizia con una grande novità per Tava: a gennaio esce la sua collaborazione con le star italiane Nari & Milani, dal titolo “Twilight”, sulla prestigiosa Doorn Records e dopo quattro mesi, Tava pubblica “I am alright” sempre con Nari & Milani sempre su Doorn Records . A giugno è la volta di “Soho”, in collaborazione con Asterjackers e Frankie Gada, pubblicata su Juicy Music/Armada, etichetta di Robbie Rivera.

Anche “I am Alright” poco dopo l'uscita riceve il remix del dj superstar francese Laurent Wolf.

Nel 2018, dopo i grandi risultati ottenuti, si aggiunge una nuova collaborazione con Nari e Stefano Pain featuring Luciana dal titolo “Pump It Up” uscito su EGO music. Il brano diventa un successo in pochi mesi e raggiunge subito la #1 della Beatport Electro House top 100. “Pump It Up” è stato trasmesso dalle migliori radio nazionali e internazionali e raggiunge oltre 2 milioni di ascolti su Spotify. Dopo pochi mesi Tava pubblica “Automatic”, sempre su musica EGO, in collaborazione con Nari e Game Over Djs. Il brano è stato presentato in anteprima da Kungs al mainstage di Tomorrowland Winter. Le produzioni di Tava sono suonate e supportate dai migliori Dj internazionali come Tiesto, Don Diablo, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Bob Sinclair, Nicky Romero, Sander Van Doorn, Blasterjaxx, Oliver Heldens, Bingo Players, Lost Frequencies e molti altri.

Nel 2020 ha pubblicato altri importanti mattoni della sua carriera musicale come "Can't Get you out of My Head" con Gosts, "Discoteca" con Gost e Stefano Pain e "Come on Girl".

Non ha mai interrotto il suo flusso produttivo, quindi ha continuato a scrivere anche in un periodo difficile come quello del Covid, pubblicando

“Supercars” su Future House Cloud con il rapper londinese Kris Kiss che ha raggiunto ottimi risultati in radio e sulle piattaforme streaming, “End of Time” su 1st Strike feat. Norah B. e poi “In the Night” su 2Dutch Records. Ha suonato anche a “La Musica Non Si Ferma”, format su Twitch dove i migliori dj italiani hanno avuto la possibilità di esibirsi. Attualmente sta lavorando a nuove produzioni e collaborazioni.