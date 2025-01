ActionAid è profondamente allarmata dall’imminente entrata in vigore del vergognoso divieto imposto dal governo israeliano all'UNRWA e chiede alla comunità internazionale di agire subito per impedirlo. Tale divieto non solo andrà a sabotare la risposta umanitaria alla catastrofica crisi a Gaza, ma ostacolerà la capacità dell'UNRWA di continuare a fornire servizi essenziali e salvavita ai profughi palestinesi in tutto il territorio palestinese occupato.

La legislazione approvata dal parlamento israeliano il 28 ottobre, e che sta per entrare in vigore, impedirà all'Agenzia delle Nazioni Unite - che fornisce istruzione, assistenza sanitaria e servizi umanitari di base ai rifugiati palestinesi - di lavorare a Gerusalemme Est.

Da decenni l'UNRWA gestisce scuole e cliniche sanitarie a Gerusalemme Est: se dovesse cessare il suo funzionamento, più di 1.550 studenti e 70.000 pazienti sarebbero lasciati senza accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione.

La legislazione contiene anche una disposizione che vieta i contatti e il coordinamento tra l'UNRWA e le autorità israeliane, cosa che ostacolerebbe gravemente la capacità dell'UNRWA di operare in tutto il territorio palestinese.

Con il cessate il fuoco a Gaza, le persone sopravvissute hanno urgente bisogno di aiuto per sopravvivere. Il sistema di aiuti di Gaza non può funzionare senza l'UNWRA, che è la più grande agenzia umanitaria nella Striscia e coordina logistica, sicurezza, fornitura di carburante e movimento dei soccorsi umanitari. Non c'è alternativa: eliminare il suo ruolo vitale significherebbe una condanna a morte per i palestinesi di Gaza.

Amjad Al-Shawa, direttore della Palestinian NGOs Network (PNGO), che è una rete di 30 ONG palestinesi che rispondono alle esigenze umanitarie a Gaza e partner di ActionAid Palestine, sottolinea: "L'UNRWA è la spina dorsale dell'aiuto umanitario nella Striscia di Gaza. Chiediamo a tutti gli attori di sostenere l'UNRWA legalmente e finanziariamente. Il divieto da parte del Governo israeliano di vietare il lavoro dell’UNRWA è una decisione senza precedenti. L’UNRWA ha ottenuto la sua legittimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Noi palestinesi diciamo che siamo l'UNRWA, e dobbiamo continuare a sostenerla con tutti i mezzi, per far continuare la sua esistenza e i suoi servizi."

Riham Jafari, coordinatrice advocacy e comunicazione di ActionAid Palestine, spiega: "Il ruolo dell'UNRWA va oltre il fornire un sostegno pratico: rappresenta le speranze e l'identità collettiva e la memoria per i rifugiati palestinesi. Questo divieto non solo distruggerebbe il suo ruolo e i suoi servizi umanitari, ma porrebbe fine alla questione dei rifugiati palestinesi e a un faro di speranza per il nostro popolo. La comunità internazionale non può abbandonare i rifugiati palestinesi e stare a guardare mentre il governo israeliano adotta questa legislazione sconsiderata, che viola direttamente il suo obbligo di permettere l'arrivo degli aiuti a Gaza senza ostacoli, come stabilito dal diritto umanitario internazionale e dal parere consultivo della Corte internazionale di Giustizia. Deve agire subito."



Di seguito alcuni passaggi dell'appello di ieri di Philippe Lazzarini, Commissario generale dell'UNRWA al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite:"L'UNRWA è la più grande presenza delle Nazioni Unite a Gaza, con 13.000 dipendenti e 300 locali. L'Agenzia è fondamentale per sostenere una popolazione distrutta e per il cessate il fuoco. Eppure, tra due giorni, le nostre operazioni nei territori palestinesi occupati saranno paralizzate, poiché entrerà in vigore la legge approvata dalla Knesset israeliana.In gioco c'è il destino di milioni di palestinesi, il cessate il fuoco e le prospettive di una soluzione politica che porti pace e sicurezza durature.Dopo il cessate il fuoco, dobbiamo fare i conti con la devastazione degli ultimi 15 mesi e con l'enormità delle sfide che ci attendono.Uno studio sottoposto a revisione paritaria sui decessi per traumi a Gaza rivela che il dato sulla mortalità fornito dal Ministero della Salute è una stima minima. Il numero di 46.000 decessi è probabilmente una sottostima di oltre il 40%. Lo studio conferma inoltre che la maggior parte delle vittime sono donne, bambini e anziani. Coloro che sono sfuggiti alla morte per bombardamenti, fame e malattie ne sono usciti traumatizzati. Decine di migliaia di persone stanno tornando nel nord decimato per cercare i vivi e seppellire i morti.In tutta la Striscia di Gaza, i palestinesi si rivolgono all'UNRWA, l'agenzia che conoscono da sempre, per chiedere sostegno. Limitare le nostre operazioni ora, al di fuori di un processo politico e in un momento in cui la fiducia nella comunità internazionale è così bassa, comprometterebbe il cessate il fuoco. Ciò ostacolerà la ripresa e la transizione politica di Gaza.La piena attuazione della legislazione della Knesset sarebbe disastrosa. A Gaza, indebolire le operazioni dell'UNRWA comprometterà la risposta umanitaria internazionale. Ciò ridurrà la capacità delle Nazioni Unite proprio quando l'assistenza umanitaria dovrebbe essere notevolmente aumentata. Ciò non farà che peggiorare le già catastrofiche condizioni di vita di milioni di palestinesi.Il governo di Israele sostiene che i servizi dell'UNRWA possono essere trasferiti ad altre entità. In effetti, il mandato dell'Agenzia di fornire servizi di tipo pubblico a un'intera popolazione è unico. La nostra capacità di fornire direttamente assistenza sanitaria di base a milioni di palestinesi e di riprendere l'istruzione per centinaia di migliaia di bambini supera di gran lunga quella di qualsiasi altra entità. Questi servizi possono essere trasferiti solo in uno stato funzionante.Il governo di Israele sostiene che l'UNRWA svolge un ruolo trascurabile nel fornire assistenza umanitaria a Gaza. Di fatto, l'UNRWA costituisce metà della risposta all'emergenza, mentre tutti gli altri enti forniscono l'altra metà. Da ottobre 2023 abbiamo distribuito due terzi di tutta l'assistenza alimentare , fornito riparo a oltre un milione di sfollati e vaccinato un quarto di milione di bambini contro la poliomielite.Dall'inizio del cessate il fuoco, l'UNRWA ha portato il 60% del cibo in entrata a Gaza, raggiungendo più di mezzo milione di persone. Ogni giorno effettuiamo circa 17.000 visite mediche. [ ... ]Nella Gerusalemme Est occupata, il governo di Israele ha ordinato all'UNRWA di evacuare i suoi locali e di cessare le operazioni entro giovedì. Ciò interesserà circa 70.000 pazienti e più di mille studenti.Il vicesindaco ha indetto una celebrazione pubblica per l'espulsione dell'UNRWA da Gerusalemme Est di fronte alla sede centrale del nostro ufficio in Cisgiordania, nel quartiere Sheikh Jarrah. È su questi terreni che le autorità locali progettano di costruire insediamenti illegali.L'incessante attacco all'UNRWA sta mettendo a repentaglio la vita e il futuro dei palestinesi nei territori palestinesi occupati. Sta erodendo la loro fiducia nella comunità internazionale, mettendo a repentaglio ogni prospettiva di pace e sicurezza. [ ... ]La legislazione della Knesset contraddice le risoluzioni di questo Consiglio e dell'Assemblea generale. Viola le sentenze della Corte internazionale di giustizia.Il governo di Israele sta investendo ingenti risorse per dipingere l'Agenzia come un'organizzazione terroristica e il nostro personale come terroristi o simpatizzanti dei terroristi. Di recente, nelle principali città del mondo sono comparsi cartelloni pubblicitari e annunci che accusano l'UNRWA di terrorismo. Sono stati pagati dal Ministero degli Affari Esteri israeliano. Le campagne pubblicitarie di Google reindirizzano coloro che cercano informazioni sull'Agenzia verso siti web pieni di disinformazione.L’assurdità della propaganda anti-UNRWA non diminuisce la minaccia che essa rappresenta per il nostro personale, in particolare per quelli nella Cisgiordania occupata e a Gaza, dove sono stati uccisi 273 nostri colleghi. Costituisce un precedente che consente ai governi di accusare un'entità delle Nazioni Unite di terrorismo come pretesto per reprimere i diritti umani. Costituisce un precedente per la criminalizzazione dell'assistenza e della protezione umanitaria.Quest'anno, gli sforzi di propaganda guidati dal Ministero degli Esteri israeliano hanno ricevuto un incremento di 150 milioni di dollari. Gli attacchi politici all'Agenzia sono motivati ​​dal desiderio di privare i palestinesi del loro status di rifugiati, modificando così unilateralmente i parametri consolidati per una soluzione politica. L'obiettivo è negare ai rifugiati palestinesi il diritto all'autodeterminazione e cancellare la loro storia e identità.Voglio essere chiaro: i diritti dei rifugiati palestinesi alla protezione e all'assistenza non derivano dal mandato dell'UNRWA. Esistono indipendentemente dall'Agenzia. E se l'UNRWA cessasse di proteggere e assistere i rifugiati palestinesi, i loro diritti non solo rimarrebbero in vigore, ma verrebbe data molta più importanza al diritto al ritorno o al reinsediamento, per il quale l'UNRWA non ha alcun mandato.Possiamo permettere che l'UNRWA imploda a causa della legislazione della Knesset e della sospensione dei finanziamenti da parte dei principali donatori. Le ripercussioni di questa implosione non si limiteranno ai confini nazionali e non faranno altro che destabilizzare ulteriormente la regione. In alternativa, possiamo consentire all'Agenzia di concludere progressivamente il suo mandato nel quadro di un processo politico.L'attuazione della legislazione della Knesset accrescerà l'instabilità e la disperazione nei territori palestinesi occupati in un momento critico. Chiedo il vostro intervento decisivo a sostegno della pace e della stabilità nei territori palestinesi occupati e nella regione più ampia.In primo luogo, contrastare l'attuazione della legislazione della Knesset. Il personale e i servizi dell'UNRWA sono essenziali per il successo del cessate il fuoco. In secondo luogo, insistere su un autentico percorso politico che delinei il ruolo dell'UNRWA come fornitore di istruzione e assistenza sanitaria. L'Agenzia è essenziale per garantire una transizione politica sostenibile. Infine, assicurarsi che una crisi finanziaria non ponga fine all'improvviso al lavoro salvavita dell'UNRWA. Senza risorse adeguate, l'Agenzia non può continuare a operare nonostante le sfide straordinarie.Per concludere, vorrei condividere con voi un messaggio ricevuto la scorsa settimana da un giovane di Gaza. È un duro promemoria della pesante responsabilità che abbiamo:"Vi scrivo dalle macerie di una casa che un tempo era un luogo di calore e vita […]

Ora passo le mie giornate alla ricerca delle necessità più basilari, come la farina per sfamare la mia famiglia.

Ciò che mi spezza davvero è la mia impotenza di fronte ai bambini […]

I loro occhi innocenti cercano sicurezza che non posso fornire [e] risposte che non ho […]

Intorno a noi, gli anziani siedono in silenzio, i loro cuori appesantiti da decenni di perdite e sofferenze […]

Ed eccomi qui […] a morire mille volte ogni giorno mentre penso a tutto quello che non posso fare per loro."A differenza dell'autore di questo messaggio, noi siamo nella posizione di fare qualcosa. Richiede solo la tua azione decisa e la tua leadership.