Se sei un amante della letteratura fantasy contemporanea, non puoi perdere la saga scritta da Giancarlo Restivo intitolata "il Destino nelle Sue mani SAGA". Questa opera letteraria è composta da un romanzo, un racconto e un'opera teatrale, e racchiude in sé una varietà di contenuti che ti sorprenderanno.

Il primo volume della saga, "Il Destino nelle Sue mani", è un romanzo avvincente e ricco di avventure che ti terrà incollato alle pagine dalla prima all'ultima. La storia ha come protagonista un giovane chiamato Cedric, che si trova catapultato in un mondo soprannaturale dove dovrà affrontare numerose prove e ostacoli per scoprire il suo vero destino.

Ma la saga non si ferma qui. "Le prime luci, il racconto dell'esilio del mono" è un racconto che si concentra sul personaggio di Adam, che vive in un mondo all’origine di tutto, dove viene costretto all'esilio. Qui, Adam dovrà affrontare un percorso di crescita interiore e di rinascita, cercando una risposta alle proprie domande a partire dall'incontro con se stesso.

Infine, "Fino alla fine della fede" è un'opera teatrale che affronta temi profondi e complessi, come la fede, la speranza e l'amore, attraverso una serie di dialoghi tra i personaggi che si intessono in un intreccio drammatico.

Ma ciò che rende questa saga unica e interessante sono le molteplici sfaccettature che la compongono. Oltre ai racconti, la saga contiene poesie, illustrazioni e una colonna sonora composta dall'autore pubblicata sul suo profilo Sound Cloud, che ti immergeranno ancora di più nell'universo fantasy/realistico creato dall'autore.

Inoltre, la saga ha un connotato davvero realistico molto importante, grazie ai numerosi rimandi e note bibliografiche che l'autore ha inserito nel testo. Questi elementi donano alla storia una profondità storica e culturale che non può che aumentare l'apprezzamento del lettore.

Se sei interessato a questa saga, puoi acquistare l'intero volume su Amazon o nei maggiori negozi online nazionali e internazionali. Inoltre, l'autore ha vinto numerosi premi nel corso degli anni, come il Sanremo Music Award, il campionato italiano di poesia e il festival del libro in Costiera Amalfitana, che dimostrano la sua grande abilità come scrittore, poeta e cantautore.

In conclusione, se sei un appassionato di letteratura fantasy e sei alla ricerca di una storia avvincente e profonda, la saga di Giancarlo Restivo intitolata "il Destino nelle Sue mani SAGA" è sicuramente l'opera che fa per te.