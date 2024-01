Il brano del rapper dal 26 gennaio nelle radio.

“Freestyle II” è il nuovo singolo dell’eclettico rapper Dany, sui canali ufficiali e dal 26 gennaio nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali e di tendenza, che evidenziano la forte personalità di Dany, una maturità artistica raggiunta e ben strutturata. Versi che entrano in testa sin dal primo ascolto in cui l’interpretazione vocale dell’artista, autentica e sentita, dona un ulteriore impatto emotivo. “Freestyle II” è un sequel del primo freestyle ufficiale dell’artista, in cui espone vari argomenti sulla propria vita e sul suo modo di fare.



“Voglio trasmettere il mio stile e ciò che voglio comunicare alla gente. Freestyle II è un pezzo molto aggressivo dove do il meglio di me. So che posso farcela, sono migliorato in questi quattro anni e so anche che posso dare di più.” Dany



L’artista si racconta

Ho sempre avuto la passione per la musica, ma non ho mai avuto il coraggio di uscire allo scoperto. Dopo l’inizio della pandemia, sono rimasto chiuso in casa, con un solo obiettivo, ovvero, di mettermi alla prova, così ho iniziato a scrivere. Usavo basi di altri artisti per allenarmi, dove pian piano iniziai ad usare gli attuali type beat, che per esercitarsi era l’essenziale, da lì ho trovato un nome e pubblicai il mio primo pezzo nell’estate del 2020, tutt’ora non ho smesso e penso di non smettere mai ora che ci sono dentro, sono solo un ragazzo normale che ama la musica, niente cose finte, idiozie e menzogne, solo ciò che vivo.



