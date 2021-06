Giovedì 24 giugno 2021 all'Opèra Beach Club Riccione (bagno 134, www.operariccione.com) dalle 21 in poi il sound e il mood sono quelli di House Royale, progetto musicale che mette insieme i dj producer Gary Caos e Peter Kharma. Sono professionisti del mixer che con Royale Events spesso portano la loro musica in giro per il mondo, da Miami per la Winter Music Conference a Ibiza, da Amsterdam a Seul. Con il progetto Italian Disco Mafia, proprio in questo periodo, stanno collezionando insieme milioni di visualizzazioni su YouTube.

Come dj, il loro curriculum è praticamente infinito... e soprattutto, Gary Caos e Peter Kharma a Riccione con House Royale proporranno un mix vincente di sonorità di periodi diversi. "Metteremo insieme, nei nostri dj set, le hit di oggi e classici house anni '90, per far divertire e rilassare chi viene a cena all'Opéra oppure vuol bere qualcosa dopocena in un'atmosfera particolare", spiegano gli House Royal. "E' musica che mette il sorriso. Per ora non si può ballare, ma almeno ascoltare belle sonorità, con gli amici, è possibile."

La formula della serata del 24 giugno 2021 è quella del dinner show, in uno spazio, l'Opéra Beach Club Riccione, che punta decisamente su intrattenimento e servizi a 360 gradi (mare, ristorazione, cocktail bar, musica, intrattenimento e moda). E' un gran bel modo per iniziare a vivere l'estate 2021 con il piede giusto.





www.facebook.com/events/827761477857072