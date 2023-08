Notte dopo notte, la stagione estiva '23 di #Costez Summer Garden Telgate (BG) continua a fa ballare con il meglio delle sonorità internazionali. E’ un fine settimana, quello di venerdì 4 e sabato 5 agosto, che riempie di energia. E’ tutto da ballare e da vivere con gli amici, in una location perfetta anche con la pioggia. Infatti l'area estiva di #Costez Summer Club è in gran parte al coperto, oltre che fresca, ovviamente.

Venerdì 4 agosto al #Costez Summer Garden Telgate (BG), prende vita un doppio party: mentre in RedRoom ecco Wild, una serata decisamente 'selvaggia’ e piena di energia. In GreenRoom ecco invece Zarro Night, una serata dedicata alle sonorità anni '90 e 2000, perfetta per saltare e cantare fino all'alba.

Sabato 5 agosto al mixer di #Costez Summer Garden Telgate (BG) sul palco c'è Zelletta. . E’ un celebrity dj che ha alle spalle un passato di modello di grande successo sulle passerelle di Armani, Dolce & Gabbana, Guess e tanti altri brand, ha poi avuto tante presenze in importanti programmi tv (Uomini e Donne, Grande Fratello, etc). Oggi è uno dei più amati influencer italiani. Ha un rapporto molto intenso con la musica e brani come la sua “Lovin’ at the Speed of Light” su Spotify totalizzano centinaia di migliaia di visualizzazioni. Originario di Taranto, ha anche un passato di calciatore di ottimo livello. In GoldenRoom ed in RedRoom, il ritmo è alto e irresistibile. Si balla dalle 24 alle 4.

Riassumendo, per vivere una esplosiva primavera / estate '23 tra sorrisi e musica che mette energia basta far tappa al #Costez ogni venerdì e sabato notte, quando la musica e le voci fanno scatenare il dancefloor. Ballerine, ballerini e performer dj fanno il resto. Si balla da mezzanotte alle 4 del mattino. E come sarà l'estate '23? Tutta da vivere, è ovvio… ed è pure un'estate piena di ritmo.

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.

#Costez Summer Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione