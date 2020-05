Martedì, il presidente Trump ha fatto una serie di dichiarazioni su una potenziale frode elettorale per le prossime presidenziali dopo che il governatore della California Gavin Newsom ha annunciato di voler aumentare le possibilità di votare per corrispondenza a causa della pandemia di Covid-19. Queste affermazioni sono prive di fondamento, secondo la CNN, il Washington Post e altri media. Gli esperti affermano che le votazioni per corrispondenza molto raramente possono essere collegate a frodi elettorali.

Questo è quanto si legge nel rimando contrassegnato dalla dicitura in blu "Get the facts about mail-in ballots" con cui Twitter ha contrassegnato un post del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.





There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020



In relazione alla pandemia da Covid-19, Twitter aveva fatto sapere che sarebbe intervenuto per rimuovere o segnalare qualsiasi notizia falsa o non corretta. Così è stato, anche se ad inviarla è stato Donald Trump.

E come ha reagito il presidente degli Stati Uniti? Ovviamente male!

Twitter - ha detto Trump - sta ora interferendo nelle elezioni presidenziali del 2020. Stanno dicendo che la mia affermazione sul voto per corrispondenza, che causerà una enorme frode elettorale è falsa, basata su un "fact check" da parte di creatori di notizie false come la CNN e il Washington Post di Amazon. Twitter sta soffocando completamente la LIBERTÀ DI PAROLA e io, come presidente, non permetterò che ciò accada!



.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020



E adesso vedremo che cosa avrà intenzione di fare Trump che, su Twitter, è seguito da oltre 80 milioni di persone.