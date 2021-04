Le scuderie e i vertici della Formula 1 hanno approvato l'introduzione di gare sprint per stabilire le posizioni in griglia in 3 gran premi a partire da questa stagione. Gare in cui verranno assegnati ai piloti anche dei punti valevoli per la classifica del mondiale: tre al primo, due al secondo e uno al terzo.

La qualificazione sprint sarà una gara di 100 Km, un terzo della lunghezza prevista per un gran premio, la cui griglia di partenza sarà definita tramite le qualifiche, che verranno chiamate "qualifiche sprint", che si disputeranno il venerdì.

Pertanto, in tre dei prossimi gran premi del 2021 vedremo, in pratica, due gare nello stesso fine settimana.

A partire da quando? Dal Gran Premio di Gran Bretagna che si svolgerà dal 14 al16 luglio che sarà il primo evento ad ospitare il nuovo format, seguito dal Gran Premio d'Italia a Monza del 10-12 settembre, mentre è ancora da definire su quale tracciato si disputerà la terza gara sprint.

Se il nuovo format incontrerà il gradimento di piloti e pubblico, potrebbe essere adottato in ulteriori gare anche nel 2022, anno in cui entreranno in vigore le modifiche tecniche previste dal nuovo regolamento, che daranno vita ad una nuova generazione di vetture di Formula 1 che, sulla carta, dovrebbero rendere le gare più incerte e interessanti.