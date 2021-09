Gigi Les Autres (nella foto), hair stylist di livello internazionale, parteciperà alla finale mondiale di "The Look of the Year Fashion Award", in programma tra Sanremo e la Riviera dei Fiori fino a domenica 26 settembre.

Dopo un anno di stop dovuto al Covid, la manifestazione che ha lanciato top model come Cindy Crawford, Giselle Bunchen e Linda Evangelista metterà in passerella 45 modelle e 15 modelli provenienti da tutto il mondo. Nel tempo The Look of the Year da semplice concorso di bellezza è diventato un vero master per ragazze e ragazzi che sognano una carriera da professionisti.

"In un contesto come questo spero di poter dare qualche suggerimento a modelli e modelle, visto che vivo nel fashion system da decenni", spiega Gigi Les Autres, premiato per ben due volte ai Global Salon Business Awards, gli Oscar mondiali della coiffure (nel 2006 a Barcellona e nel 2008 ad Hollywood).

Questa volta però Gigi Les Autres non starà nel backstage a realizzare acconciature da sogno. Visto che da tempo è anche conduttore e collabora con diverse radio e tv tra cui la sua Fashion Food Wine Channel, per l'evento curerà un cooking show pieno di stile. Il programma verrà girato venerdì 24 settembre, dalle 17 alle 22 circa. "La location sarà un bel ristorante panoramico sul mare, perfetta per far rilassare ragazze e ragazzi e farli divertire mentre cucinano, mangiano o bevono qualcosa tra una prova e l'altra in passerella", spiega Gigi. "Fashion Food Wine Channel, che fa parte del gruppo CG Television, è il contenitore giusto per il loro talento e, perché no, la loro bellezza". Il programma andrà in onda anche sulle tv partner di The Look of the Year in tutto il mondo su Fashion Channel, Korea TV, Fashion TV Turchia, Fashion TV Latino America e GoTV.

Non è tutto. Gigi Les Autres salirà sul palco durante la serata finale di domenica 26 settembre 2021 per premiare un modello e una modella tra i partecipanti a "The Look of the Year Fashion Award". "Sceglierò un ragazzo e una ragazza che sappiano divertirsi e divertire quando sono davanti alla telecamere. Saranno anche loro, nei prossimi mesi, a rappresentare nei prossimi mesi il lifestyle decisamente italiano che hanno i programmi di Fashion Food Wine Channel", conclude Gigi Les Autres.

//

Chi è Gigi Les Autres

https://fashionfoodwine.co (sito ufficiale Gigi Les Autres)

https://www.instagram.com/gigilesautres/ (Instagram Gigi Les Autres)

Hair stylist di livello internazionale premiato per ben due volte ai Global Salon Business Awards, gli Oscar mondiali della coiffure (nel 2006 a Barcellona e nel 2008 ad Hollywood), Gigi Les Autres oggi sale anche sul palco da protagonista. Come conduttore, dà vita ad importanti programmi radiofonici e televisivi e nel 2021 ha fondato con Massimo Bianco la Fashion Food Wine. Successivamente Fashion Food Wine Channel un canale televisivo presto in onda e online con il gruppo NCG Television. "Credo da sempre nel talento altrui. Fashion Food Wine nasce appunto per dare opportunità concrete e visibilità a chi se le merita", spiega Gigi Les Autres. "Vengo da un piccolo paese come Boglietto di Costigliole d'Asti, ma oggi lavoro tra Hollywood e Miami. So per esperienza che a volte i sogni diventano realtà".

//

COS'E' THE LOOK OF THE YEAR

Sanremo, 22 settembre 2021. In queste ore nella riviera dei Fiori stanno arrivando i modelli provenienti da tutto il mondo per il prossimo 26 Settembre l'evento mondiale della 37° edizione di "THE LOOK OF THE YEAR, nato nel 1983 negli Stati Uniti.

Cindy Crawford, Vanessa Incontrada, Nina Moric, Ines Sastre, Natasha Stefanenko, Gisele Bundchen, Linda Evangelista,Stephanie Seymour hanno iniziato la propria carriera da THE LOOK OF THE YEAR, (per citare le Top Model degli anni 90), per passare alle più recenti vincitrici, di casa alle sfilate delle principali Fashion Week internazionali quali Milano e Parigi New York e sulle pagine dei più importanti riviste e aziende di moda.

Evento mondiale legato al mondo del modelling e osservatorio di ricerca privilegiato sulle future top model, in grado di coinvolgere ogni anno oltre 50 Paesi del mondo. Rappresenta oggi la competizione mondiale che decreta di anno in anno gli standard di stile, bellezza e personalità delle future top model mondiali. THE LOOK OF THE YEAR filo diretto tra chi crea la moda, chi la promuove e chi la indossa per mestiere. I casting dei finalisti di THE LOOK OF THE YEAR iniziano con la candidatura, in tutto il mondo, di circa 350.000 ragazzi a partire da 14 anni e culmina nella scelta di 50 candidati che partecipano alla finale mondiale.

Ad ogni edizione THE LOOK OF THE YEAR divide contratti di lavoro avvalendosi delle model management: ELITE New York – Los Angeles – Miami – Toronto, JOY Model Management, presente a San Paolo del Brasile e a Parigi, la REAL WOMAN con sede in Serbia, la RN MODELS operante tra Milano e Dakar, e la LOOK presente in tutto il Latino America. Circa l'80% dei modelli di THE LOOK OF THE YEAR diventano modelli professionisti entro due anni dalla conclusione dell'evento mondiale. Coinvolge modelle, agenzie, operatori del settore, tv, radio, giornalisti, case di moda, aziende del settore (make up, prodotti di bellezza, abbigliamento, moda, buyer etc), nonché personaggi del mondo della moda.

THE LOOK OF THE YEAR FASHION AWARD verrà conferito ogni anno agli stilisti più creativi, alle riviste ed ai migliori professionisti del settore. Lo stile di THE LOOK OF THE YEAR è in linea con la sua location, meta abituale del Jet-Set internazionale. L'edizione 2021, (riparte dopo un anno di stop dovuto al Covid ) con la bellezza delle coste e il panorama della Riviera dei Fiori saranno la scenografia naturale dell'Evento Televisivo che si svolgerà nel Porto di Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare (IM) saranno ospiti dell HOTEL AREGAI MARINA con il Patrocinio della Regione Liguria.

Il 26 settembre, nel calendario:la presentazione in anteprima dello Show Koreano con uno scambio di doni tra la delegazione Koreana e la Regione Liguria con a seguito importanti manager e buyer asiatici, presenteranno le loro collezioni i brand CARLO PIGNATELLI, ROCCOBAROCCO, BIG PARK, GIOVANNA CAMPISI, PARIS ART, LUCIANO BARACHINI, l'Hair a cura di WELLA Professional, la regia moda affidata a STUDIO2FASHION, il make up Italiano BEST COLOR con il gruppo MAKE UP COMPANY by MAURO DI DOMENICO, ospite la DJ MARI KA, i vincitori 2019 la Cubana JENNY SANCHEZ ed il Turco ONUR ALP CAM. Nei giorni che precedono l'evento finale saranno realizzazi shooting video e fotografici, con la regia del gruppo MASKENADA in location accuratamente scelte tra cui il CASINO' DI SANREMO, ospiti del programma televisivo FASHION FOOD WINE a cura di GIGI LES AUTRES. Saranno ospiti all'HOTEL VILLA SYLVA Sanremo, in una nuova e moderna SPA. Lo studio di architettura ALCHEMIST presenterà un nuovo progetto unico e innovativo, seguito dall'azienda Green Italy. I MEDIA introduzione e diffusione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'evento, sarà ripreso e trasmesso su FASHION CHANNEL, KOREA TV, FASHION TV Turchia, FASHIONTV America Latina, GOTV, RADIO SANREMO, il magazine SANREMO.IT Un ruolo importante sarà quello dei Social ufficiali di THE LOOK OF THE YEAR link su www.thelookoftheyear.tv Realizzato e prodotto da EVENTSWORLD di Ivana Triolo e Nuccio Cicirò con la collaborazione di SHOWCASE ITALIA di Gerardo Di Maio.



https://www.instagram.com/gigilesautres/