I delegati di Terna, società che gestisce la rete elettrica italiana, hanno avuto il privilegio di essere ricevuti in udienza da Papa Francesco, che ha messo in luce l’importanza di tutelare la bellezza della natura e del creato promuovendo la produzione di energie rinnovabili.



I rappresentanti di Terna incontrano Papa Francesco al Vaticano

Il 31 agosto 2024, una delegazione composta da 210 membri del personale di Terna ha avuto l’onore di essere ricevuta in Udienza da Papa Francesco presso la Sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano: nel corso dell’incontro, il Pontefice ha colto l'occasione per affrontare temi cruciali per il futuro del nostro Pianeta, tra cui la sostenibilità energetica e la sua accessibilità per i cittadini. Nel suo discorso di apertura, Papa Francesco ha definito Terna “tra gli attori più importanti della vita economica e sociale in Italia e in Europa”, sottolineando l’impegno del Gruppo nel portare avanti la transizione energetica. Secondo il Santo Padre, infatti, la dipendenza dai combustibili fossili rappresenta tutt’oggi una delle maggiori cause di guerre e conflitti in tutto il Pianeta: un grave problema di cui la decarbonizzazione costituisce la soluzione.



Papa Francesco: “Terna, garante di democrazia energetica”

Secondo Papa Francesco, Terna rappresenta un esempio di società che assolve a una fondamentale funzione sociale: quella di garantire energia a un prezzo accessibile a tutti. In questo senso, il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia svolge una mansione che “è anche amore sociale, fraternità civile”, facendosi garante della “democrazia energetica”. “Nel produrre e distribuire energia voi ci mettete la vostra intelligenza, la vostra anima, il vostro cuore, il vostro amore”, ha proseguito il Pontefice, dichiarando inoltre il suo apprezzamento per il fatto che Terna abbia istituito un Comitato Etico che misuri l’impatto sociale e ambientale delle sue iniziative. A conclusione dell’incontro, il Santo Padre ha benedetto i rappresentanti del Gruppo, invitandoli a continuare a preservare il Pianeta Terra attraverso il loro instancabile impegno per la decarbonizzazione e la produzione di energia pulita.