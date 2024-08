Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=EuUTpLyTRQI

Dopo “Brillando sotto il sole” e “Mi principe Azul” ecco “On fire”, il nuovo singolo di Yoly García, un brano pop ballabile che porta le firme della stessa cantautrice e del producer Gis.

Per la creazione di questa canzone -spiega l’artista- mi sono basata sulle mie esperienze personali e volevo trasmettere agli ascoltatori un messaggio dove potranno sentirsi rappresentati. E' un brano che valorizza la propria libertà, senza essere responsabili di quello che possano credere e interpretare gli altri, raccontarsi senza avere paura del giudizio altrui. In un mondo dove mostrarsi per ciò che si è ti si ritorce contro perché soffocati dalle aspettative della società. Il tutto incorniciato dal ballo!

Yoly García ha voluto affidare la realizzazione e ideazione del videoclip musicale, disponibile dal 31 luglio, a Yisel Sanchez, fondatrice nonchè filmmaker & Music Release Strategist dell'agenzia Yiseland. La proposta di YiselAnd è sempre quella di creare un imprevedibile connubio tra musica e territorio, scegliendo con cura i paesaggi ed i luoghi caratteristici del posto, che devono trasmettere a livello percettivo lo stesso messaggio della canzone. Il video è stato realizzato in Umbria ed alcune delle scene più rappresentative, sono state girate sul monte Cucco, perché il brano parla anche di affrontare senza paura le nuove sfide che la vita ci propone.

Ci siamo recati alla sede di Monte Cucco in Volo – spiega la regista- per far lanciare Yoly, per la prima volta in vita sua, con il deltaplano. Nonostante i timori iniziali la sfida è stata vinta ed affrontata con coraggio! Così come spesso accade nella vita reale di tutti i giorni.

Il Comune di Nocera Umbra (PG) ha abbracciato il progetto aprendo le porte del suo piccolo storico Teatro Alphatenia, nel quale l'artista ha registrato un'intervista che verrà pubblicata sui suoi canali.

Biografia:

Nata a Mosca (Russia) da genitori cubani Yoly Garcìa, in tenera età arriva per la prima volta nell’isola caraibica cubana facendo presagire una promettente carriera artistica.

Nel 2010 collabora con Jose Luis Cortes, Pedrito Calvo, Benito Dias e Omara Portuondo vincitrice del premio Grammy "Miglior album tropicale tradizionale del 2024”. In Italia nel 2019 esordisce con il suo singolo “Perdoname” partecipando al concorso “Sanremo DOC”, vincendo il premio come miglior voce. Partecipa nel 2020 al concorso "Sanremo new talent" giungendo alla finale. Nello stesso anno partecipa al concorso "Trofeo Nilla Pizzi" presieduto da Lele Mora, arrivando alla finalissima. Nel 2021 partecipa al Festival di Genova e vince il primo premio con il brano “Bendito Perro” come “Miglior Inedito”. Nel 2024 la vede protagonista su Rai 1, la rete televisiva nazionale italiana, partecipando al programma “Tale e quale show” interpretando Rihanna con il brano “Umbrella” ed arrivando al 6° posto in classifica.

SPOTIFY:

https://open.spotify.com/intl-it/artist/1QA5ckQS7Vk7emB5Lxx1Q4

YOUTUBE:

https://www.youtube.com/channel/UCIlmtEmnqNX5qAgJs0DV7vw

INSTANGRAM:

https://www.instagram.com/yolygarciamusica/

FACEBOOK

https://www.facebook.com/yolesardegna/