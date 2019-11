"La violenza non ha sesso. Oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Se vogliamo veramente parlare di pari opportunità, vorrei far presente che esiste anche la violenza delle donne sugli uomini, purtroppo ancora poco riconosciuta, poco condannata e poco dibattuta. Violenza non solo fisica, ma che si manifesta anche attraverso l'alienazione parentale (la distruzione del rapporto padre-figlio da parte della madre) e le migliaia di false denunce che le donne usano per avvantaggiarsi sull'uomo in sede di separazione civile, il quale spesso viene ridotto sul lastrico. Il 90% delle denunce di violenza di uomini su donne sono false e vengono archiviate intasando procure e tribunali. Ma questo non fa notizia."

La dichiarazione sopra riportata, come è naturale che sia, è stata fatta dal leghista (o salvinista o salviniano) di turno, Umberto La Morgia, consigliere comunale del Comune di Casalecchio di Reno, che l'ha pubblicata sul suo account Facebook.

Quale sia la fonte in base alla quale il 90% delle denunce di violenza di uomini su donne siano false e vengano poi archiviate intasando procure e tribunali, il consigliere comunale La Morgia non ce lo fa sapere.

Ma non dobbiamo stupirci. Infatti, in base a quanto oramai dovrebbe essere acquisito, le dichiarazioni dei leghisti sono sempre vere a prescindere, come è dimostrato da quelle fatte da Matteo Salvini che a conferma della bontà di quanto dice è solito aggiungere un bel PUNTO! finale o un bel NON VERO È AMICI?

Per cui, se un leghista dice che le denunce di subita violenza da parte delle donne sono per il 90% false, allora sarà così. Punto.

Ma in questo caso, anche le infatuate tricoteuses del capitano sono dello stesso parere?