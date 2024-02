Il sonno è essenziale per i gatti, che dormono in media 16 ore al giorno. Questo comportamento deriva dalla loro natura crepuscolare e dal bisogno di conservare energia per la caccia.

Se il gatto mostra improvvisi cambiamenti nel sonno, letargia o altri sintomi, consultare un veterinario.

Per stimolare un gatto che dorme troppo, offri giochi interattivi, dedicagli tempo di gioco e crea un ambiente stimolante.