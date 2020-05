In radio e in tutte le piattaforme digitali “Supercar”, il nuovo singolo del rapper PierV, primo estratto dall'EP Skyfall (Ontheset), prodotto da Safe. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il videoclip ufficiale. In questo singolo, il rapper, ha voluto portare uno stile innovativo, strizzando l’occhio ad una musicalità perlopiù statunitense, dal sapore di “Hit" preannunciata per il genere.

Forse la meno introspettiva del disco ma ha comunque quella capacità di colpire l’ascoltatore facendolo difficilmente restare attaccato alla sedia.

Il rapper, grazie alla vittoria nella categoria juniores, dell'Ontheset Talent, con questo Ep entra a far parte del roster artisti della On the set di Luca Venturi.



Biografia

PierV, pseudonimo di Pierluigi Vantaggiato, è nato a Copertino (LE) nel 2003. Autore e interprete dei suoi testi, non ama catalogarsi all'interno di un genere musicale, sebbene sia particolarmente legato al rap. Inizia a scrivere all'età di 10 anni, registrando il suo primo singolo "allaccia le cinture" e pubblicandolo su YouTube all'età di 12 anni. Dopo diversi freestyle pubblicati tra instagram e YouTube, l'8 marzo 2018 pubblica il primo singolo ufficiale "Con i Denti" assieme al videoclip che totalizza 20.000 visualizzazioni. Un anno dopo, l'8 febbraio 2019, il suo secondo singolo "Svolta" arriva a 50.000 visualizzazioni su YouTube. Con questo si conclude quel periodo "di passaggio" che lo porterà alla stesura del suo primo EP, Skyfall,in uscita il 10/04/2020, realizzato con lo studio torinese RKH e che vanta produzioni di JØ Diana e Safe. All'interno di quest'ultimo progetto non si può fare a meno di notare una sperimentazione che lo porta ad abbracciare più generi, dall'R&B al Pop Rap, e che ne sancisce la crescita sotto un punto di vista artistico.



www.instagram.com/piervisfake/

www.youtube.com/watch?v=QXvE1ljFjAg