“Sciopero nazionale” è il singolo d’esordio della cantautrice Marte (all’anagrafe Martina Chiapperini) ed è già disponibile in tutti gli store digitali dal 21 Aprile 2021.

Sarà in tutte le radio italiane a partire da Martedì 27/04/2021.

<<È un brano che ho scritto agli inizi di febbraio mossa dalle mie innumerevole domande esistenzialiste e dalla continua frustrazione nell’assistere alle ingiustizie che la vita riserva a ognuno di noi. Un inno energico contro la difficoltà della vita che sembra non migliorare mai. Mi auguro possa smuovere il cuore e la coscenza di alcuni di voi e possa spronarvi a dire basta a tutto quello che non funziona e vi fa stare male: Il lavoro, una storia d’amore, un’amicizia, la famiglia, le persone. Non perdete tempo dietro chi o cosa vi fa sentire piccoli e inadeguati. Lo sciopero inizia oggi, fatelo per voi stessi>> [Marte]

BIO ARTISTA:

Martina Chiapperini, in arte Marte, nasce a Torino nel 1995. Il suo percorso artistico ha inizio quando a soli 13 anni inizia a scrivere i primi testi e le prime poesie; dopo alcuni anni di inattività, raggiunti i 19 anni riprende a scrivere con più consapevolezza e maturità fino a quando, mossa dal bisogno sempre più grande di dare sfogo alla sua passione per la musica, abbandona l’Università. Poco tempo dopo per dare forma al suo progetto inizia a collaborare con produttori, a prendere lezioni di canto e a suonare la chitarra; ha inizio così un periodo di forte composizione e produzione dei brani.

Il 21 aprile 2021 esce per Best Indie Italia il suo singolo d’esordio “Sciopero nazionale”.

