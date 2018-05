Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti per la prima volta insieme in un programma televisivo.

Accadrà giovedì 17 maggio 2018 con la trasmissione "Vuoi Scommettere?", in onda in prima serata su Canale 5 per 5 puntate.

Il programma propone la nuova versione di “Scommettiamo che…”, che a fine anni Novanta fu un successo di Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci.