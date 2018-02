Lavoro sommerso, chiuso night club nel Vallo di Diano

Denunciato il proprietario, attività sospesa e sanzioni per 22mila euro.

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno sospeso l’attività imprenditoriale di un noto locale per l’intrattenimento notturno del Vallo di Diano, deferendone in stato di libertà la titolare.

I militari della Compagnia, unitamente a personale specializzato del Nucleo Carabinieri Tutela Lavoro di Potenza e Matera, nel corso di mirati servizi per il contrasto al lavoro sommerso, accedevano al locale accertando, durante una serata ludica, la presenza di sei lavoratori in nero di cui tre, stranieri, sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, poiché non risultanti da scritture contabili né da documentazione obbligatoria.

Nel corso dell’ispezione venivano elevate sanzioni amministrative per complessivi 22.000 euro e ne veniva sospesa l’attività.