Domani sera, venerdì 2 agosto, e sabato 3 agosto, a Bordighera (Imperia), presso i Giardini Lowe due serate di musica, cantautorato, arte e letteratura con “E… State In Tenco – Bordighera D’Autore”, rassegna organizzata dalla Fondazione Club Tenco e dal Comune di Bordighera.

Presentano Massimo Milone e Massimo Schiavon.

Gli appuntamenti iniziano, sia il 2 sia il 3 agosto, alle ore 21.00 (apertura ore 19.00).

Domani, venerdì 2 agosto, la serata inizia con la presentazione del libro e del disco “Il Cantastaino – Amico, L’Incontro È La Vita Dell’Arte”, a cura di Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco.

A seguire, si esibisce la cantautrice, scrittrice, eclettica artista e produttrice musicale Roberta Giallo.

Chiude l’appuntamento il concerto del cantautore, scrittore e poeta Alberto Fortis.

Sabato 3 agosto, l’evento si apre con la presentazione del libro “Musica E Parole – Breve Storia Delle Canzoni D’Autore In Italia”, di Paolo Talanca (Carocci Editore). Durante la presentazione, suonerà alcuni brani la cantautrice Chiara Ragnini.

Sale, poi, sul palco la cantautrice Irene Buselli.

La serata si chiude con il concerto del pianista e compositore Paolo Jannacci.

I biglietti sono disponibili (ingresso € 10 a serata):

- online su http://visitbordighera.it/, https://www.visitbordighera.it/eventi/estate-in-tenco-2024.

- direttamente presso i Giardini Lowe, i giorni degli eventi a partire dalle ore 19.00.

- presso lo IAT di Bordighera, aperto tutti i giorni in via Vittorio Emanuele II 172

Il Premio Tenco 2024 si terrà il 17,18 e 19 ottobre 2024, come di consueto, presso il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia).

Le prevendite relative, agli abbonamenti e ai biglietti delle singole serate, sono online su http://clubtenco.it/ e http://aristonsanremo.com/, oppure presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00, sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00, info. 0184 50.60.60).

La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese che, quest’anno, celebra l’importante traguardo dei 50 anni, anche in questa edizione, premierà uno o più artisti con il Premio Tenco, assegnato dal Club Tenco, alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale.

Sempre il Club Tenco assegna anche il Premio Tenco all'operatore culturale e il Premio Yorum, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia dal 2020, per dare visibilità agli artisti che, in tutto il mondo, mettendo, spesso, a repentaglio la loro vita, lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione.

Il Premio Tenco è un festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che, dal 1974, si tiene nella città del ponente ligure che rappresenta, da sempre, la musica italiana. Una manifestazione unica in Europa e al mondo, alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri, nonché un’occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale.

Main Sponsor SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori.

Media partner Rockol.

L’associazione culturale Club Tenco, fondata a Sanremo, nel 1972, da un gruppo di appassionati di musica, con la guida di Amilcare Rambaldi, per promuovere e sostenere la canzone di qualità, è intitolata al grande artista e cantautore italiano Luigi Tenco e opera senza scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dall’industria musicale. “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone d’autore, ricercando anche, nella musica leggera, dignità artistica e poetico realismo”.