Argenta: teatro dei fluttuanti la VIII rassegna Tè concerti d'autunno

Sabato 17 novembre alle ore 17.00 nel Foyer del Teatro dei Fluttuanti di Argenta, appuntamento con la VIII Rassegna “Tè Concerti d’Autunno” con il concerto THE OTHER VOICES; duo formato da Vanni Montanari (flauto) e Donato D’Antonio (chitarra).

In programma musiche di Jacques Ibert, Carl Nielsen, Terry Riley, Astor Piazzolla.

Il concerto proporrà una interessante selezione di brani tratti dai CD incisi dal Duo, partendo dal tardo romanticismo di Carl Nielsen e concludendosi con la rilettura in chiave colta del tango argentino operata da Astor Piazzolla. In questo vario percorso musicale non mancheranno di colpire la grazia e l’intelligente finezza novecentesca delle musiche di Jacques Ibert, le influenze pop del minimalismo di Terry Riley, nonché la delicata sensibilità musicale dell’Oriente contemporaneo.

Al termine del concerto a tutti i presenti sarà offerto un rinfresco.

La rassegna è organizzata dal Circolo Amici della Musica “F.G. Zagagnoni” in collaborazione col Teatro dei Fluttuanti. L’ingresso è ad offerta libera.