"Voglio ancora a te", di Emiliana Cantone, ecco il video del singolo girato a New York

"Voglio ancora a te” è Il nuovo singolo capolavoro di Emiliana Cantone estratto dal fortunatissimo album NON È SEMPRE COLPA DELLE DONNE. Il video ha respiro internazionale in quanto girato in America per la regia di suo fratello Marco. Nel video scorrono le immagini suggestive della grande mela, si vedono Manhattan, Brooklyn e una New York felice e caotica che contrasta la solitudine e l’umore della Cantone.

Da quando ha annunciato di girare il video oltreoceano, in occasione della sua ospitata al festival dell musica ITALIANA a New York e al Columbus Day, i fans hanno scatenato la loro curiosità e il desiderio di vederlo, tant’è vero che Emiliana ha anticipato la data di uscita del nuovo singolo.

Insomma, un nuovo video destinato ad essere un altro successo e che rappresenta una tappa indelebile per la carriera di Emiliana, quel sogno americano diventato realtà, una cantante italiana, partenopea doc che ha rappresentato l'Italia in due eventi storici e importanti negli States importando la sua musica di grande qualità apprezzata tanto anche a livello internazionale. Insomma, un' artista determinata e tenace Emiliana, un orgoglio tutto italiano che diffonde la sua melodia oltre i confini nazionali.