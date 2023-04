Il Consiglio comunale ha approvato col voto unanime dei 17 Consiglieri presenti la delibera, che prevede l’adesione del Comune di Milazzo al Sistema intercomunale di rango urbano (S.i.r.u.), Tirreno sud orientale, che vede Comune ente capofila Barcellona P.G.: è stato il Sindaco Midili ad illustrare l’opportunità offerta dalla normativa per cercare d’intercettare delle risorse. Egli ha fatto presente che si tratta di un protocollo generalizzato riguardante 35 Comuni, che componevano la SIRU, di fatto una macroarea fatta dalla Regione su suggerimento della Comunità Europea, per cui ha detto che non poteva essere scomposta, riguardando una programmazione dei prossimi anni FERS con finanziamenti europei per le zone sottosviluppate.

Ha spiegato che all’interno di una macroarea di 13 Comuni era collocato il Comune di Milazzo, ed è là – aggiungeva – che si andranno a progettare interventi ritenuti necessari per conseguire i finanziamenti. Lo stesso ha fatto presente che Milazzo è collocato all’interno della cabina di regia che prenderà le decisioni più importanti e avrà all’interno pure suoi funzionari.

Prospettata la difficoltà nel dare un’identità comune a tutta l’area per la diversità territoriale, Midili ha considerato la Città di Milazzo in posizione privilegiata nella parte che riguarda le aree marine protette e la biodiversità essendo l’unica esistente all’interno della linea d’intervento che dispone di circa 22 milioni per realizzazione di progettualità interessanti il comparto.

A seguire l’Aula ha approvato con 16 voti il riconoscimento di debiti fuori bilancio dell’anno 2022 per l’importo di € 3.872,63, derivanti da sentenze esecutive, come spiegato dall’Assessore Pasquale Impellizzeri, firmatario della proposta.