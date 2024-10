Il Camerun punta tutto su Kismet di Ngang Romanus Ntseh per gli Oscar 2025. Questo toccante inno alla speranza racconta una storia d'amore che supera ogni barriera, dimostrando che l'amore può unire anche le culture e le religioni più diverse.

Il film è stato scelto come rappresentante nazionale nella categoria Best International Film per la sua capacità di promuovere il dialogo e la comprensione reciproca.

TRAMA: le differenze culturali e religiose innescano tensioni in una comunità, ma l'amore tra Wambo, una giovane cristiana, e Ibrahim, un uomo musulmano, diventa un simbolo di unità e di speranza.