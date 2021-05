Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si è tenuta domenica ha dichiarato che le ostilità in Israele e a Gaza sono state "assolutamente spaventose" e ha chiesto la fine immediata dei combattimenti, aggiungendo che le Nazioni Unite stanno "impegnando attivamente tutte le parti per un cessate il fuoco immediato" esortandole "a consentire che gli sforzi di mediazione si intensifichino e abbiano successo".

Parole, come sempre, di circostanza. Meno di circostanza, invece, quelle delle ultime ore di Netanyahu che ha ribadito che l'operazione militare israeliana contro i militanti palestinesi di Hamas a Gaza continuerà , facendo intendere che non ha intenzione di fermare il massacro in atto nella Striscia che con gli ultimi bombardamenti ha fatto salire il bilancio delle vittime a 192, di cui 58 bambini e 34 donne, mentre sono oltre 1235 i feriti.

"Non ho mai visto attacchi aerei di tale intensità. Le esplosioni a Gaza sono ovunque. È difficile comunicare con le autorità per conoscere dove siano stati effettuati i bombardamenti", ha detto Rushdi Abualouf, corrispondente della BBC a Gaza.

“Rescue teams are still searching under the rubble of the collapsed buildings 14 hours after the heaviest raids in the heart of #Gaza City, amid diminishing chances of finding survivors”, says the Civil Defense Service spokesman pic.twitter.com/Mn0bs43Bga