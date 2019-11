Vediamo il funzionamento del nuovo Wiko Y80 il nuovo nato della casa francese Wiko. Si tratta di un cellulare entry level adatto alle caratteristiche del mercato italiano.

Punto di forza del cellulare sicuramente il prezzo particolarmente contenuto. I suoi punti di forza sono l'ampio schermo, circa sei pollici, e la semplicità di utilizzo.

Lo smartphone monta il nuovo sistema operativo Android Pie 9.0. Le caratteristiche tecniche non sono esattamente all'avanguardia, ma certamente il cellulare dispone di caratteristiche ottime per il prezzo a cui è venduto.

Su Amazon lo abbiamo trovato a meno di 80 euro. E per un cellulare che ha oltre 4000 milli Ampere e una memoria espandibile fino a 128 GB sono caratteristiche decisamente interessanti. Non è pensato per i giovanissimi, le sue linee classiche e l'ottima realizzazione sono indicate per un pubblico maturo.