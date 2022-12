Il Sindaco Pippo Midili ha avuto questa mattina un colloquio telefonico col Presidente della Regione Renato Schifani, il quale ha chiesto notizie sulle conseguenze del nubifragio di sabato scorso, che ha provocato gravi danni in città e soprattutto alla popolazione.

Il “Governatore” della Sicilia ha manifestato la propria vicinanza ai cittadini, che hanno subìto gravi danni ai loro beni (autovetture e suppellettili) e ha detto che ci sarà il massimo impegno da parte della Regione a trovare una soluzione che consenta un ristoro.

La prossima settimana Midili sarà a Palermo per incontrare Schifani, fare il punto della situazione e verificare come poter ottenere dei sostegni.

“Ringrazio il Presidente Schifani per la telefonata – ha detto Midili – un gesto di grande sensibilità soprattutto nei confronti della collettività, che è stata messa a dura prova in queste giornate. La vicinanza del Governo regionale è molto importante anche per l’Amministrazione e siamo pronti ad avviare le giuste interlocuzioni per ottenere quanto necessario per la nostra comunità”.