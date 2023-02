Appuntamento a Berna nel pomeriggio del 24 febbraio.

Le Chiese svizzere, sotto l'egida della piattaforma di dialogo “Comunità di lavoro delle Chiese cristiane in Svizzera” (Clcc), organizzano una cerimonia ecumenica a un anno dall'invasione russa dell'Ucraina.

La celebrazione avrà luogo nella Collegiata di Berna alle ore 16.00 del 24 febbraio, alla presenza del Presidente del Consiglio nazionale, Martin Candinas, e dei rappresentanti delle comunità ucraine in Svizzera. Le comunità, le parrocchie e le chiese sono invitate a organizzare eventi simili nel fine settimana del 24 febbraio per formare una comunità di preghiera e solidarietà in tutta la Svizzera.

La liturgia è disponibile sul sito della Clcc Svizzera, (qui il link per i materiali, anche in italiano https://agck.ch/fr/priere-paix/) in modo che le chiese, le parrocchie e le comunità locali possano organizzare una celebrazione di preghiera o riprenderne alcuni elementi nel fine settimana del 24 febbraio. In questo modo, nascerà una comunità di preghiera e di solidarietà con tutte le vittime della guerra e per la pace in Ucraina.

Questa celebrazione è sostenuta in particolare dalla Chiesa evangelica riformata della Svizzera, dalla Conferenza episcopale svizzera, dall'Alleanza e rete evangelica svizzera e dall'associazione di chiese libere di lingua tedesca freikirchen.ch.

La guerra in Europa sta mietendo innumerevoli vittime: i soldati di entrambe le parti, la popolazione ucraina colpita dalla distruzione di infrastrutture vitali, milioni di rifugiati che hanno dovuto abbandonare tutto, per non parlare della popolazione dei Paesi colpiti dalle conseguenze economiche della guerra. È per questi milioni di vittime e per la fine della guerra che le Chiese invitano alla preghiera il 24 febbraio.





Fonte: Riforma.it