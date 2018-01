Grande successo del Concerto di Capodanno al Teatro Delle Palme di Napoli

L’Associazione Culturale Noi per Napoli giunge alla sua terza edizione con questo pregevole Concerto di Capodanno 1 gennaio 2018 al Teatro delle Palme che si qualifica come uno degli eventi culturali più attesi dal folto pubblico nazionale ed internazionale accorso e sempre più seguito dalle Istituzioni, dalla stampa e dalla tv nella città di Napoli nel periodo delle festività natalizie.

Il Concerto proposto da Noi per Napoli diventa uno spettacolo a tutto tondo per la ricchezza e la varietà del repertorio eseguito,dall’opera lirica con famose arie come la Habanera dalla Carmen di Bizet magistralmente interpretata dal soprano Olga De Maio oppure l’ aria del Toreador con uno smagliante Escamillo cantata dal baritono Marco Cristarella Orestano, l’immancabile Walzer di Strauss Sangue Viennese nella sua versione cantata e danzata,spaziando dalla Zarzuela spagnola di No puede ser eseguita con tanta passionalità dal tenore Luca Lupoli e la raffinata interpretazione del tenore Lucio Lupoli della celebre My way.

Questi solo alcuni dei titoli del vasto programma che si è snodato tra operetta, canzone classica napoletana,canzoni e famose colonne sonore di film!

Oltre all’eccellente quartetto vocale lirico degli Artisti sopra menzionati, si sono distinti il Coro Polifonico Flegreo, l’Ensemble strumentale di Noi per Napoli diretti dal M°Nicola Capano e le belle coreografie del Corpo di Ballo Malaorcula e Centro d’arte Tersicorea curate da Marcella Martusciello.

Al Canto,alla musica ed alla danza si é unita la recitazione di testi di famosi autori napoletani come Toto’, Russo,il contemporaneo Erri de Luca e l’internazionale Ibsen declamati dall’esperto attore Patrizio Rispo e arricchito dagli interventi storici del giornalista Giuseppe Giorgio.

Programma appassionante e coinvolgente che ha estasiato e rapito il pubblico del delle Palme in una vero e proprio viaggio immaginario nel mondo della musica, del canto, della danza e della poesia senza spazio né tempo.

Un ottimo principio di Anno Nuovo i cui organizzatori, ideatori e direttori artistici sono stati il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli,diretti rappresentanti della storica Associazione Noi per Napoli,in questa occasione in collaborazione con la Suoni & Scene di Bruno Tabacchini,direttore artistico del Teatro Delle Palme.

Applausi quindi a scena aperta,ovazioni per gli artisti che ha trasformato la serata in un magico momento,patrocinato dall’ Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e dalla Regione Campania,sostenuto in parte dal contributo degli sponsor come Academy Professional School di Napoli, Imperatore rosticceria Cuomo Spendimeglio, L’Ora di Capri, Orthesia bomboniere, Confetteria Orefice con partnership di StudiosEventi che hanno omaggiato di un cadeaux il pubblico femminile in sala.

L’Associazione Culturale Noi per Napoli,con i migliori Auguri di uno splendido Anno Nuovo vi da appuntamento alla Quarta edizione del Concerto di Capodanno 2019 e vi invita a seguire tutti i prossimi eventi del 2018 sul proprio sito http://www.noipernapoli.it/