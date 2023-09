Il singolo è sui principali stores digitali e nelle radio.

“Più Forti di Prima” è il singolo dei The Brown Brothers, apripista all’EP di prossima pubblicazione, ed è sui principali stores digitali e dall’8 settembre nelle radio in promozione nazionale.

Il brano è una canzone estiva, ma rappresenta anche la fine di essa, lasciando quella tipica malinconia che tutte le belle emozioni, da lì a poco, svaniranno e proprio come una candela, che nonostante tutto continua il suo lento percorso senza mai arrendersi, un giorno ritornerai, ritornerete, più forti di prima. “Più Forti di Prima” è nata un po’ per caso, l’ha scritta Mattia Bruni in una sera d’aprile quando stava suonando la chitarra come suo solito e gli è balzata in testa una melodia e subito si è messo ad arrangiarla con lo strumento. Nel giro di pochi minuti ha scritto il ritornello. Da lì, nel tempo di una sigaretta ha tirato fuori la prima e seconda strofa. Non è stato Mattia ad aver cercato la canzone, ma viceversa. Per non dimenticarsi la melodia ha subito registrato una bozza e dopo l’approvazione di Niccolò, suo fratello e produttore, hanno deciso che andava registrata. Così nella settimana successiva l'hanno arrangiata e prodotta nel loro studio privato. Dopo un ascolto attento hanno deciso che "Più Forti di Prima" doveva essere il singolo dell'EP di prossima pubblicazione.

Storia degli artisti

Nati ad Arezzo, rispettivamente nel 1999 e nel 2002, Niccolò e Mattia si ritrovano uniti nella e dalla musica nel progetto musicale “The Brown Brothers” dove li vede protagonisti di brani inediti, Mattia come cantante e chitarrista acustico, Niccolò come corista, chitarrista d'insieme, arrangiatore e produttore. Fino ad allora solo Niccolò aveva intrapreso un percorso musicale, dichiara infatti di aver pubblicato tra il 2018 e il 2021 due album e un singolo, registrati e mixati nel suo studio, quello stesso studio dove, a cavallo tra il 2022 e il 2023, iniziano a nascere le prime idee musicali di “Ricordi”.

Mattia porta la penna di tutti i brani, dichiarandoci di aver scritto i testi in diversi periodi della sua vita, alcuni risalenti persino al 2018. Quando le idee di Mattia vengono presentate al fratello, c'è stata subito alchimia, Niccolò dichiara di ritrovarsi molto nella sua musica, così sentono il desiderio di voler lasciare un segno, voler mettere parole in musica, melodie in sentimenti, e da lì inizia un percorso di idee, sperimenti, arrangiamenti, studio, registrazione e produzione. I lavori si svolgono con entusiasmo e costanza, e nel mese di marzo finiscono le riprese in studio. Nel medesimo mese ricevono quell'email tanto inaspettata quanto sperata, dove si celebra la collaborazione tra “The Brown Brothers” e l'etichetta discografica “Gotham dischi”.

YouTube: www.youtube.com/@TheBrownBrothers-is5xv

Instagram: www.instagram.com/thebrownbrothers

Spotify: open.spotify.com/track/6oDFhmTHEFVGTTwR9yNr4y?si=a9d22d8a5ab14193