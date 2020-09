AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi.

Nel Milan, ad essere risultato per primo positivo al coronavirus, ad esser precisi, è stato ieri il difensore brasiliano Duarte. A seguito di ciò, tutti i giocatori della squadra sono stati sottoposti al tampone. L'esito degli esami, reso noto a fine mattinata, ha riscontrato la positività del solo centravanti svedese, come riporta il comunicato ad inizio articolo.

Ibrahimovic, pertanto, non potrà essere disponibile per la partita di Europa League e, considerando la quarantena di 14 giorni, non sarà disponibile neppure per la partita contro il Crotone, per l'eventuale play-off di Europa League e per il successivo match contro lo Spezia.

Zlatan Ibrahimovic, come dichiarato da tutti i commentatori, oltre che dallo stesso tecnico rossonero Stefano Pioli, è il faro di questo Milan, il perno della squadra dal punto di vista del gioco e, soprattutto, della tenuta caratteriale dei giocatori. Come se la caveranno i rossoneri senza di lui? Lo sapremo fin da stasera per il passaggio del turno di Europa League, anche se l'avversario non è certo insuperabile.