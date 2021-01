In crescita il numero di nuovi casi Covid che nelle ultime 24 ore sono stati 17.246. In diminuzione però i tamponi effettuati, 160.585 , circa 15mila in meno rispetto a ieri.

Aumenta così al 10,73 (ieri era all'8,99%) la percentuale odierna di contagiati in rapporto al numero di tamponi effettuati. Il totale dei contagiati è arrivato a 2.336.279.

Tra le regioni con il maggior numero di casi ritroviamo la Lombardia con 2.587, Veneto (2.076), seguito da Sicilia (1.867), Lazio (1.816), Emilia Romagna (1.515), Puglia (1.524) e Campania (1.294).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 561.380 (ieri 570.040). Tra i positivi, 2.557 (ieri 2.579) sono in cura presso le terapie intensive dove si registrano 164 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 23.110 (23.525) sono i ricoverati con sintomi, mentre sono 535.713 le persone in isolamento domiciliare (ieri 538.670).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 1.694.051 (ieri 1.673.936).

Oggi sono 522 i decessi, con il totale che sale a 80.848.



Al 14 gennaio sono 896.498 le dosi di vaccino finora somministrate in Italia, pari al 63,6% di 1.408.875 arrivate nel Paese. Al di sotto della media nazionale 8 tra regioni e P/A.