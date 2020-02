Di Maio lo aveva annunciato lo scorso 9 febbraio: "Niccolò torna a casa".

La Cina, però, ha dato l'ok per il rientro in Italia di Niccolò, lo studente 17enne di Grado non rientrato da Wuhan insieme agli altri italiani perché febbricitante, da venerdì.

Il suo volo, pertanto, arriverà in Italia sabato.