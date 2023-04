L'olio è vita, l'olio è famiglia, l'olio è tradizione, l'olio è terra. Sono questi i 'mantra' di Margareth Madè, modella, attrice e donna dell'olio o, come preferisce farsi chiamare lei, "imprendi-attrice".

Dal 'carpet' della moda al palco del teatro fino alle telecamere del cinema, sono molte le sfide che la bella Margareth ha lanciato a se stessa e, non certo meno importante, quella della produzione dell'olio di famiglia, realizzata assieme al marito nell'uliveto che si affaccia su Noto.

Presente all'edizione 2023 di Olio Officina Festival, l'evento dedicato all'oro giallo ideato dall'oleologo salentino, Luigi Caricato, ha visto premiata la propria produzione con l'Award Oro - Gold nella categoria "Gourmet con confezione - Le forme dell'olio".

La pianta dell'ulivo, per lei, è qualcosa di caro e che è entrato nella sua vita: "Il mio uliveto nasce con me e mio marito, con la nascita di una nuova famiglia. Non è quello originario dell'infanzia e per questo motivo abbiamo realizzato quest'olio extra vergine. Prima lo utilizzavamo solo per noi e per le nostre bambine poi, con un atto d'amore, abbiamo voluto condividere questo prodotto così importante".

E ancora: "Questo legame forte con la mia terra e con le tradizioni mi ha portato a sviluppare questo progetto, Gioia di Sicilia, dedicato interamente all'olio extravergine di oliva", ha detto, sottolineando l'importanza di quella tradizione così difficile da mantenere nel globalizzato mondo d'oggi.

Un premio più che meritato il suo, per una passione che nasce dalla terra, si evolve con il cuore e si perfeziona con lo studio della pianta più preziosa: l'ulivo.