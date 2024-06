È morta per cause ancora da specificare a Roma il 12 giugno 2024, all'età di 91 anni Franca Lumachi, attrice ma soprattutto doppiatrice in prodotti come Harry Potter, La Fabbrica del Cioccolato, Forrest Gump, Winx Club, Mulan 1 e 2, Hercules, Tarzan, Cenerentola, Ponyo sulla scogliera, Cars 3, Simpson, Lady Oscar, Candy Candy, Leone il cane filone, Sofia la principessa e Tom and Jerry.

Era madre della doppiatrice ed attrice teatrale Gilberta Crispino (Tartufo, I Simpson, Lupin III Tokyo Crisis, Capitan Mutanda, Boog & Elliott 4, Minions 2, Grey's Anatomy, Lamù, la ragazza dello spazio, Vampirina, DuckTales) e dello storico del cinema Francesco Crispino e vedova del regista, sceneggiatore e critico cinematografico italiano Armando Crispino morto nel 2003.