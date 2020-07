“Scegli Me” è il titolo del nuovo singolo e video del rapper Dydo, disponibile da martedì 14 luglio in tutte le piattaforme digitali. Il concept del brano dedicato all’amore, racconta di una passione così intensa da non sembrare nemmeno terrestre, e proprio negli astri e nelle stelle ruota anche il lancio del nuovo lavoro.

Il rapper varesino, già membro della storica formazione Huga Flame, non è nuovo a iniziative eclettiche legate alla promozione delle sue canzoni. Per questa nuova rap ballad, infatti, ha scelto di girare il suo videoclip all’interno del parco astronomico La Torre del Sole di Bergamo, così che da sottolineare il titolo/slogan “Scegli Me” che si riassume nel verso che ricorre nel testo “Siamo nati per splendere”. Non solo, in concomitanza con il lancio del singolo Dydo lancia l'iniziativa “Dai un nome alla tua stella” dove, collegandosi al sito www.dydo.it, sarà possibile prenotare una stella, dedicarla alla persona che si ama e vederla brillare nel cielo virtuale con tanto di foto/certificato, che sarà possibile utilizzare come sfondo del cellulare e delle story di Instagram.

Le rime e gli accenti del rap si diffondono tra i telescopi, volte celesti e il mega planetario dove sono rappresentate le principali costellazioni. La protagonista del videoclip realizzato da Marco Ravelli e Giorgio Pesenti, attraversa gli interni dell’osservatorio tenendo sempre in mano una sfera luminosa che rappresenta proprio la stella e l’amore raccontati nel testo. Tra beat electro-pop e un tocco di auto-tune la storia si conclude con un simbolico Big Bang dove da questa singola stella si generano altre stelle, pianeti e costellazioni. La produzione musicale e gli arrangiamenti sono di Alfredo Grassi.