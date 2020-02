Inaugura sabato 15 febbraio alle ore 17.00 negli spazi espositivi della Pescheria Vecchia di Este (PD) la collettiva d’arte contemporanea “7 Storie d’Arte”: sette artisti, sette storie che il linguaggio dell’arte unisce in un unico racconto e apre a nuove prospettive. “7 Storie d’Arte” presenta i percorsi artistici di Domenico Cardella, Maria Rita Catalano, Ivana Ceresa, Renzo Fortin, Eros Rizzo, Barbara Scarparolo e Sonia Strukul.

Impreziosirà le settimane di mostra l’appuntamento di sabato 22 febbraio ore 18.00 con la presentazione della quarta pubblicazione dedicata alla città patavina della scrittrice e giornalista Silvia Gorgi dal titolo “Le incredibili curiosità di Padova” (Newton Compton Editore). Padova sta attraversando un momento magico: è la candidata italiana a Patrimonio dell’Unesco nel 2020 e si prepara a festeggiare, nel 2022, gli 800 anni dalla nascita della sua Università. Ma quali incredibili curiosità si celano nella sua storia? Silvia Gorgi e Sonia Strukul racconteranno un viaggio alla scoperta di una città affascinante che nel corso dei secoli ha sempre attirato grandi personalità e personaggi.

7 STORIE D’ARTE



Il percorso espositivo sviluppa seguendo stile, tecnica e ricerca di ognuno dei sette artisti protagonisti. La curatrice Sonia Strukul non ha volutamente obbligato gli artisti a seguire un tema preciso come spesso avviene in occasione di mostre collettive, ma ha scelto che i sette differenti percorsi artistici fossero i protagonisti. “7 Storie d’Arte” vuol essere un momento di dialogo e di confronto tra artista e pubblico: sette storie diventano un’unica storia che si apre a nuove prospettive, per sperimentare come i linguaggi dell’arte possano interagire anche se diversificati, come elementi distinti di un’unica storia. «L’arte si pone delle domande – afferma la curatrice Sonia Strukul - in modo diverso, ma con un obbiettivo comune: dare significato al passaggio dell’umanità sul pianeta Terra. Ogni uomo è un mondo che vive l’esistenza dal suo punto di vista e queste sette storie diverse unite dal linguaggio dell’arte si trasformano in elementi distinti di un unico racconto. La mostra è il momento di dialogo e confronto tra artista e visitatore che apre a nuove e stimolati prospettive.»

7 STORIE D’ARTE / Cardella, Catalano, Ceresa, Fortin, Rizzo, Scarparolo, Strukul

a cura di Sonia Strukul

Pescheria Vecchia

Via Massimo D’Azeglio, 11 - 35042 - Este (Padova)

dal 15 al 26 febbraio 2020

inaugurazione 15 febbraio ore 17.00

Orari di apertura: tutti i giorni ore 10.00-12.30 / 16.00-19.00

Ingresso libero